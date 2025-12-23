HR-Generalist med inriktning Employer Branding
2025-12-23
Inför kommande års tillväxt och utveckling behöver vi bli fler även inom HR, och just nu söker vi en HR-Generalist till AGES Shared Service, som är en del av AGES Industris koncern. Läs gärna mer om oss på www.ages.se
Uppdraget passar dig som snabbt skapar förtroende, trivs med att vara nära verksamheten och vill bidra med både struktur och energi i HR-arbetet. Här får du kombinera strategiskt HR-arbete med operativ närvaro, bygga relationer över ortsgränser och vara med och utveckla arbetsplatsen där människor trivs, blir ännu bättre och gör skillnad.
Jag heter Anna och kommer att vara din närmsta chef. Som person är jag prestigelös, har nära till skratt, brinner för att se andra människor växa och jag älskar verkligen mitt jobb. Jag är en stark förespråkare av en kultur där vi delar kunskap, tar ansvar tillsammans och värnar om varandra.
Du kommer att arbeta som chefsstöd i rekrytering, rehabilitering, kompetensutveckling samt intern kommunikation och du bidrar till att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och presterar. Vi kommer tillsammans arbeta med kompetensinventering och organisationsanalys för att jobba med kompetensutveckling framåt.
Utöver dagligt chefsstöd har du det viktiga uppdraget att aktivt driva koncernens arbete inom employer branding. Du säkerställer att AGES varumärke syns och upplevs som attraktivt både internt och externt där kommunikation blir ett viktigt verktyg. Du deltar på mässor, planerar insatser kopplade till arbetsgivarvarumärket och bidrar med detta i vårt HR-årshjuls strategiska arbete.
Om dig
Vi söker dig som har minst fem års arbetslivserfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete. I grunden har du en relevant akademisk utbildning inom HR, ex personal- och arbetslivsutbildning, beteendevetenskap eller liknande.
Du har god systemvana och är trygg i att arbeta i HRM-system och digitala verktyg samt förstår vikten av people analytics. AGES använder idag Kontek lön och HRM.
Det är en fördel om du har medverkat i förändringsprojekt och/eller arbetat med digitalisering av HR-processer.
Som person är du driven, strukturerad och har alltid nära till skratt. Du har en bra känsla för detaljer och service samt är duktig på att planera ditt arbete och möta deadlines. Att vara en skicklig relationsbyggare och kommunikatör är naturligt för dig och du skapar förtroende och samarbeten på alla nivåer inom organisationen.
Meriterande är om du i tidigare roller har arbetat med både tjänstemanna- och kollektivsidan och varit i kontakt med Teknikavtalet, och vi ser med fördel att du har teknisk förståelse då du kommer verka i en teknisk miljö.
Har du tidigare erfarenhet av att driva fackliga förhandlingar så är det också ett plus. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.
Med din erfarenhet och trygghet i HR-rollen blir du ett naturligt bollplank och en uppskattad samarbetspartner för både chefer och kollegor.
Vad vi kan erbjuda dig
Din anställning kommer att vara på AGES Shared Service. Självklart erbjuder vi flexibilitet och möjlighet att jobba hemifrån någon dag i veckan, förutsatt att det fungerar med verksamheten. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid.
Resor i tjänsten förekommer mellan enheterna Värnamo, Hörle, Kulltorp och eventuellt Falkenberg då du verkar som operativt HR-stöd för våra produktionsenheter. B-körkort är ett krav. Ersättning
