HR-expert till Kriminalvården Malmö
2026-05-07
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen består av cirka 450 medarbetare och omfattar bland annat verksamhetsnära HR, planering och arbetsgivarutveckling, utbildning samt ledar- och medarbetarskap.
Inom Verksamhetsnära HR Syd arbetar du tillsammans med en erfaren grupp HR-experter i en miljö som präglas av hög psykologisk trygghet, tydligt ansvar och starkt kollegialt stöd. Här förväntas du ta ett stort eget ansvar och du får också mandat att göra det. Vi arbetar nära verksamheten och får återkommande mycket god återkoppling från våra chefer på kvaliteten i vårt stöd.Publiceringsdatum2026-05-07Dina arbetsuppgifter
Som HR-expert hos oss har du en nyckelroll i att stärka ledarskapet i regionen. Du arbetar konsultativt och coachande nära chefer i komplexa HR-frågor, samtidigt som du är trygg i att hantera operativa ärenden med hög kvalitet och integritet.
Du ansvarar för ett antal verksamhetsområden där du är huvudkontakt inom HR. Det innebär att du:
• är ett kvalificerat stöd inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och individärenden
• utmanar och utvecklar chefer i deras arbetsgivarroll
I denna rollen har du också ett särskilt ansvar inom lönebildning och löneöversyn på regional nivå, där du driver, samordnar och utvecklar arbetet i nära samverkan med både verksamhet och nationella funktioner.
Rollen innebär stor variation och att du rör dig obehindrat mellan strategiska perspektiv och operativ tillämpning. Du arbetar både långsiktigt med kompetensförsörjning och mer handfast i konkreta ärenden. Du förväntas kunna göra självständiga bedömningar i komplexa ärenden och bidra till enhetliga och rättssäkra arbetssätt.
I uppdraget ingår även att hålla utbildningar för chefer, exempelvis inom arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning. Du bidrar till att omsätta och utveckla Kriminalvårdens strategier, policys och arbetssätt i praktiken.
Tjänsten är placerad på regionkontoret centralt i Malmö. Resor ingår i tjänsten, huvudsakligen dagsresor inom Skåne och Blekinge för att besöka våra verksamhetsområden. Längre resor inom landet kan förekomma men inte i större omfattning. Kriminalvården erbjuder möjlighet till distansavtal. Kvalifikationer
Vi söker dig som självgående och strukturerad, som trivs med att både samarbeta och ta egna initiativ. Du har god kommunikativ förmåga, ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt. Du är strategisk, ser helheter och långsiktiga konsekvenser, och har förmågan att prioritera effektivt. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och drivs av att utveckla och förbättra HR-stödet. Som person är du lyhörd, prestigelös och lugn, med ett nytänkande för verksamhetens behov och mål.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom HR eller annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med lönebildning och löneöversyn
• Erfarenhet av arbete med individärenden, t.ex. misskötsamhet
• Erfarenhet av att vara ett självständigt och brett konsultativt HR-stöd till chefer
• Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Att utbilda inom HR-området
• Att ta fram stödmaterial, statistik och rapporter inom HR-området
• Arbete inom ett eller fler HR-områden så som arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap och/eller arbetsplatskultur
• HR-arbete i offentlig verksamhet, gärna statlig
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Box 3136
)
200 22 MALMÖ Arbetsplats
Sektionen för verksamhetsnära HR Syd Kontakt
HR-chef, Region Syd
Arber Jashari arber.jashari@kriminalvarden.se 0736-756019
9896287