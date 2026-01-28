HR-direktör
2026-01-28
Vill du vara med och driva utvecklingen av HR-arbete i en samhällsviktig verksamhet?
Migrationsverket befinner sig i en utvecklingsresa och arbetar med att stärka samspelet mellan HR och verksamheten för att möta framtidens behov.
Nu söker vi dig som, tillsammans med myndighetens ledningsgrupp, vill ha ansvar för Migrationsverkets ledning, styrning och utveckling av HR-avdelningens verksamhet utifrån Migrationsverkets övergripande verksamhetsmål.
Om uppdraget
HR-avdelningen är indelad i ett kansli och fem enheter. Som HR-direktör har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna det strategiska HR-arbetet inom myndigheten med tydliga och uppföljningsbara effekter. Du ser till att lägga förutsättningarna för ett modernt, tillitsbaserat och hållbart ledarskap och HR-arbete inom myndigheten.
I rollen som HR-direktör förväntas du arbeta strategiskt med att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, långsiktig kompetensförsörjning och ett närvarande ledarskap. Att säkerställa att HR-frågorna integreras i myndighetens långsiktiga planering, styrning och utveckling är en viktig del i ditt uppdrag. Därtill bidrar du aktivt i myndighetens ledningsgrupp och säkerställer att HR-perspektivet integreras i övergripande beslut.
I ansvaret ingår även att utveckla former för samverkan, både internt och externt samt att säkerställa att verksamheten följer lagstiftningen på området och den statliga värdegrunden.
HR-direktören rapporterar till generaldirektören.
Avdelningen är organisatoriskt placerad på huvudkontoret i Norrköping, men medarbetarna finns på ett flertal orter i landet. Din placeringsort är Norrköping eller Stockholm.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flerårig, väl vitsordad erfarenhet som ledare och som har varit chef över chefer med verksamhets-, budget- och personalansvar. Du har erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupp i en stor och komplex organisation, god kännedom om relevanta regelverk såsom arbetsmiljölagstiftningen, den statliga värdegrunden och statstjänstemannarollen likväl som kunskap om den statliga besluts- och budgetprocessen. Du har också en akademisk examen inom beteendevetenskap eller annan relevant akademisk inriktning som bedöms likvärdig.
Till detta har du:
- Dokumenterad erfarenhet av att driva strategiska utvecklingsfrågor inom HR-området samt av att leda långsiktigt förändringsarbete med uppnådda effekter.
- Gedigen erfarenhet av arbetsgivarpolitik och arbetsrätt.
- Gedigen erfarenhet av arbete i ledningsgrupp på flera nivåer och erfarenhet av att ansvara för strategiskt ledningsgruppsarbete med helhetsperspektiv på verksamhetens utveckling där HR-frågorna är integrerade.
- Erfarenhet av att utveckla och skapa samverkan och samarbeten, både internt och externt.
- Van att leda och driva frågor i en stor och komplex organisation.
- Svenskt medborgarskap.
Meriterande
- Erfarenhet av verksamhet med varierande och komplexa personalfrågor.
- Erfarenhet av att leda en HR-organisation.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en god ledare och som kan representera och företräda HR på strategisk nivå. Du är empatisk, visar på mod och tydlighet i beslutsfattande och ledarskap. Till det har du ett mycket gott omdöme, personlig mognad och hög integritet, är trygg och har en stabil ledarstil med stor initiativförmåga. Du har även en mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende på alla nivåer i organisationen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till överenskommelse om förtroendearbetstid.
Placeringsort: Norrköping eller Sundbyberg, resor till andra orter förekommer i tjänsten.
Tillträde för befattningen: enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Sista ansökningsdag är 1 februari 2026. Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Human Capital (fd Source). För en inledande konfidentiell dialog om tjänsten, ring eller mejla till Caroline Kock, caroline.kock@humancapital.se
+46(0)70 511 03 90 eller Josefin Pihlqvist, josefin.pihlqvist@humancapital.se
+46(0)70-280 87 47.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
