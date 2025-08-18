HR-chef till Region Storstockholm
2025-08-18
Vill du leda HR-arbetet hos en av Sveriges viktigaste samhällsaktörer?
Brinner du för att bygga starka team, skapa samsyn och driva utveckling i en värderingsstyrd och mångfacetterad organisation? Vill du bidra till att fler människor får en chans att växa - i arbetslivet och som individer?
Nu söker vi en HR-chef för Region Storstockholm - en nyckelperson som vill vara med och forma framtidens arbetsliv tillsammans med oss.
Om Samhall
Samhall har ett av Sveriges viktigaste uppdrag: att skapa utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning. Genom riktiga uppdrag på den öppna arbetsmarknaden ger vi människor möjlighet att växa i arbetslivet. Över 200000 personer har genom åren fått möjlighet till jobb inom eller genom Samhall - och vi fortsätter varje dag att göra skillnad.
Om rollen
Som HR-chef, Region Storstockholm har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla HR-arbetet i din region i linje med Samhalls uppdrag, mål och värdegrund. Du ingår i HR Drifts ledningsgrupp, rapporterar till HR-chef Drift och är medlem av regionens ledningsgrupp.
Ditt uppdrag spänner över både strategiskt och operativt HR-arbete och innebär att du:
• Leder, motiverar och organiserar HR-arbetet i regionen
• Säkerställer enhetlighet i kultur, arbetssätt och efterlevnad av riktlinjer
• Ger stöd och vägledning till HR och chefer i distrikten
• Följer upp processer och nyckeltal samt omsätter dem i förbättringsåtgärder
• Säkerställer kompetensförsörjning och leder professionella rekryteringsprocesser
• Driver arbetet med att matcha medarbetare till utvecklande jobb i och utanför Samhall
• Samordnar samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovården och fackliga parter
• Ansvarar för arbetsmiljö, personalutveckling samt budget- och resultat inom HR i regionen
Du har personalansvar för närmast underställda HR-roller samt ett långsiktigt ansvar för att säkra kompetens- och ledarförsörjning inom HR i regionen.
Vi söker dig som:
• Har mångårig erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete med dokumenterat goda resultat
• Har relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande kompetens
• Är en trygg, närvarande ledare med ett tillitsbaserat och coachande förhållningssätt
• Har god strategisk och analytisk förmåga
• Arbetar proaktivt, strukturerat och utvecklingsinriktat
• Är kommunikativ, relationsskapande och van att samverka med många olika aktörer
• Delar vår tro på människors utvecklingsförmåga och vårt värderingsstyrda synsätt
Därför ska du välja Samhall
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en organisation med starkt samhällsengagemang. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i hela landet - och bidrar till ett samhälle där alla får ta plats. Som ledare i Samhall förväntas du arbeta målinriktat, vara närvarande och skapa förutsättningar för att andra ska kunna utvecklas.
Ansökan och information
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Placeringsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Kontaktpersoner: Mattias Holmberg, HR-chef Drift - mattias.holmberg@samhall.se
eller Stina Torell, Rekryterare - stina.torell@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter: Siwerth Ahlm Unionen, 070-546 87 17
Asim Zilic SACO, 070-359 45 15
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Samhall AB
Samhall AB
Stina Torell stina.torell@samhall.se Jobbnummer
