HR-chef till Livgardet
Försvarsmakten / Ekonomichefsjobb / Upplands-Bro Visa alla ekonomichefsjobb i Upplands-Bro
2026-07-27
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eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla HR-arbetet vid Livgardet och bidra till Försvarsmaktens fortsatta utveckling?
Livgardet söker en engagerad HR-chef som vill ta ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna HR-arbetet vid regementet.
I denna roll får du möjlighet att omsätta Försvarsmaktens personalstrategi i praktiken och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetens- och personalförsörjning, en viktig del i utvecklingen av Sveriges försvarsförmåga.
Om avdelningen
HR-avdelningen består av cirka 20 medarbetare med bred kompetens inom personal- och HR-området. Avdelningen leds av en avdelningschef med övergripande verksamhetsansvar, en ställföreträdande avdelningschef och en HR-chef.
Avdelningens uppdrag är att leda, samordna och utveckla HR-arbetet vid Livgardet samt att ge ett kvalificerat stöd till chefer i såväl strategiska som operativa HR-frågor.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som HR-chef ansvarar du för HR-funktionens verksamhet, resultat och utveckling. Du leder en HR-sektion med cirka tio medarbetare och säkerställer ett professionellt och verksamhetsnära HR-stöd till chefer och ledning.
Du är en strategisk partner till regementsledningen samtidigt som du har en operativ roll i det dagliga HR-arbetet. Tillsammans med dina medarbetare driver du utvecklingen av HR-processer och skapar förutsättningar för ett hållbart ledarskap, en långsiktig kompetensförsörjning och en effektiv verksamhet. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med chefer, fackliga organisationer och andra delar av Försvarsmakten.
Ansvarsområden
Som HR-chef ansvarar du för ett antal huvudområden som kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Exempel på ansvarsområden är:
Leda, utveckla och följa upp HR-funktionens verksamhet, medarbetare och arbetssätt
Utveckla och samordna regementets HR-processer, bland annat inom lönebildning, personalförsörjning och strategisk personal- och successionsplanering
Ansvara för personalekonomi med planering, budgeteing och uppföljning
Stödja verksamheten i arbetsrättsliga frågor och avtalstolkning
Ansvara för förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer
Driva förändringsledning och verksamhetsutveckling inom HR-området
Stödja verksamhetens chefer i operativa och strategiska HR-frågor
Ansvara för utbildning och kompetensutveckling inom HR samt bidra till ett hållbart ledarskap och ett professionellt HR-stöd
Agera stöd för regementschefen i frågor som rör samverkan, arbetsmiljö och likabehandling samt bereda och föredra arbetsrättsliga ärenden
KRAVKvalifikationer
Akademisk examen inom personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av HR-arbete
God kunskap om arbetsrättslig lagstiftning och tillämpning
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personalansvar
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god strategisk förmåga och ett genuint intresse för att utveckla såväl den operativa som strategiska verksamheten. Du har god analytisk förmåga och kan se helhetsperspektiv och skapa långsiktiga förutsättningar inom HR-chefens ansvarsområde. Du är tydlig, driven och prestigelös samt arbetar strukturerat, ansvarsfullt och med hög kvalitet. Du är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroende på alla nivåer i organisationen. Du är en van ledare med god förmåga att fatta svåra beslut. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov, omsätta strategiska mål i praktiken samt fatta välgrundade beslut utifrån en stabil moralisk kompass. Vidare trivs du med utvecklingsarbete och har god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete som HR-chef eller i annan strategisk HR-ledarroll
Erfarenhet av strategiskt HR-arbete i större myndigheter, organisationer eller verksamheter
Förhandlingserfarenhet
Kunskap/erfarenhet om/av Försvarsmaktens verksamhetsledning eller Försvarsmaktens HR-arbete
Erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Civil befattning
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Bodil Hall, nås via växeln: 08-584 540 00
Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundgren
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Med anledning av sommarperioden kommer möjligheten att besvara frågor vara begränsad under vecka 31. Från och med vecka 32 finns vi tillgängliga för frågor. Urval planeras att genomföras under vecka 35-36.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona. Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
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196 92 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012037