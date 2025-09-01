HR-chef till Krokoms kommun
2025-09-01
- Ett jobb med plats för växtkraft
Hos oss spelar medarbetarna huvudrollen och utgångspunkten i vår vardag är våra värdeord. Vi är välkomnande, modiga, nära och pålitliga. Allt för att göra ett så bra jobb som möjligt för dem vi finns till för, de som bor, arbetar i eller besöker Krokoms kommun. Vill du vara med och göra Krokoms kommun till en ännu bättre arbetsgivare - vill du växa med oss? Sök tjänsten som HR-chef!
Välkommen till oss!
HR-avdelningen, som inkluderar både HR och lön är placerade i kommunledningsförvaltningen. Som HR-chef är din närmaste chef Stabschefen och du ingår i dennes ledningsgrupp. Du har en central funktion i kommunen och är den som företräder kommunen i arbetsgivarfrågor.
Krokoms kommun är en organisation med tre förvaltningar: kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Tillsammans ansvarar de för att planera, leda och utveckla verksamheten i enlighet med kommunens mål och uppdrag. I kommunen finns cirka 80 chefer på olika nivåer, som tillsammans med omkring 1500 medarbetare driver verksamheten framåt.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt.
En dag som HR-chef
Vi arbetar aktivt mot målet att bli en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare och medarbetare och du kommer vara en av nyckelpersonerna för att driva processen framåt.
Tillsammans med dina 13 medarbetare ska du utveckla kommunen som arbetsgivare, bidra till att kommunens övergripande mål och visioner nås samt ge förvaltningsledningar och chefer strategiskt och operativt stöd inom både HR- och löneområdet.
Som HR-chef i Krokoms kommun har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna kommunens strategiska och operativa HR-arbete. Det är en bred och varierad roll där du arbetar nära såväl interna som externa samarbetspartners och att skapa förtroendefulla relationer. Du kommer att få möjlighet att arbeta med utmanade och stimulerande uppdrag för att göra Krokoms kommun till en ännu bättre arbetsgivare. Du får möjlighet att påverka, förverkliga kreativa idéer och ha roligt på jobbet. Vi gör plats för din växtkraft!
I rollen ingår ansvar för alla delar av HR-processen, såsom arbetsrätt, rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandlingar, lönebildning och chefsstöd. Rollen kräver både ett strategiskt helhetsperspektiv och förmågan att vara operativ när det behövs. Du har också ansvar för att utveckla och implementera kommunens personalstrategier, styrdokument och rutiner, i linje med gällande lagstiftning och verksamhetens behov.
I din roll som chef för HR-avdelningen har du personal-, budget- och verksamhetsansvar samtidigt som du förväntas att skapa förutsättningar för ett gott samarbete, engagemang och utveckling av avdelningen.
Din kompetens
Tjänsten som HR-chef har följande krav:
• akademisk examen med inriktning mot HR eller personalvetenskap, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig.
• minst fem års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt förståelse för löneprocessen. Du är van att arbeta brett inom området, både operativt och strategiskt. Du besitter god kunskap inom arbetsrätt och har praktisk erfarenhet av förhandlingar.
• en gedigen chefserfarenhet med fokus på ett gott och tryggt ledarskap, där du haft ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
• mångårig erfarenhet av arbete inom kommunal eller regional sektor, och därmed god förståelse för dess förutsättningar och processer.
• mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
För att möta de behov vi har ser vi att du är en trygg och kommunikativ ledare som har förmågan att skapa engagemang och bygga förtroende i organisationen. Med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv ser du helheten och driver utveckling på ett målinriktat sätt. Du arbetar strukturerat, lösningsorienterat och trivs i komplexa sammanhang där du behöver prioritera och fatta välgrundade beslut. Du har ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt och värnar om delaktighet och gott samarbete - både med chefer, medarbetare, fackliga företrädare och externa intressenter. Din prestigelöshet i kombination med ditt ledarskap gör att du skapar goda samarbeten och en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Krokoms kommun erbjuder friskvårdsbidrag eller frisvårdstid samt förmånsportal. Det kan också finnas möjlighet att semesterväxla.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, varpå säkerhetsprövning ingår som en del i rekryteringen. Godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll är en förutsättning för anställning.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Om du söker en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och gott samarbete så har du hittat rätt. Jag söker dig som är modig, nyfiken, prestigelös och som ser utmaningar som inspirerande. Jag ska göra mitt yttersta för att skapa goda förutsättningar för dig och tillsammans ska vi göra Krokoms kommun ännu bättre. Välkommen med din ansökan!
Johan Beckman, Stabschef
Kontaktperson för tjänsten
Johan Beckman, Stabschef
0640-165 55johan.beckman@krokom.se
Lotta Näslund, HR-konsult
0640-163 68lotta.h.naslund@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
