HR-chef till Folktandvården Skåne
2026-03-23
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att arbeta ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Hos oss välkomnas du av öppna och engagerade kollegor i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Våra cirka 1500 medarbetare finns på 44 orter runt om i Skåne och möter varje år omkring en miljon skåningar.
Nu söker vi dig som vill bli vår nya HR-chef.
Folktandvården Skåne befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi har ambitiösa mål för framtiden. Enligt Bolagsstrategi 2040 ska vi bli branschens bästa arbetsgivare, skåningarnas förstahandsval och en innovativ framtidsaktör. Som vår nya HR-chef blir du en viktig kraft i det arbetet. Här får du möjlighet att leda en engagerad HR-funktion och tillsammans med våra chefer och medarbetare fortsätta att bygga en kultur där tillit är grunden och där vi agerar utifrån våra förhållningssätt - nyskapande, öppna och tillsammans. Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för Folktandvården Skånes HR-arbete och för att leda och utveckla en HR-avdelning med sju engagerade och kompetenta medarbetare. Tillsammans driver ni ett strategiskt, verksamhetsnära och utvecklingsorienterat arbete som skapar goda förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap i hela organisationen.
Du kommer också att ha ansvar för vissa stödverksamheter på huvudkontoret, där du leder chefer inom områden som bidrar till en välfungerande drift och trivsam arbetsmiljö och ett effektivt verksamhetsstöd. Det ger dig möjlighet att arbeta nära flera delar av organisationen och att utveckla funktioner som är viktiga för vår gemensamma vardag.
Som chef som leder andra chefer ansvarar du för hela din verksamhets resultat. Du skapar framgång i ditt uppdrag genom dina direktrapporterande chefer, vars ledarskap du sätter stort värde på och prioriterar att vidareutveckla.
I ditt uppdrag ingår att leda och utveckla HR arbetet så att det på ett tydligt och konkret sätt bidrar till vår bolagsstrategi, våra mål och den kulturförflyttning vi befinner oss i. Du stärker ett involverande ledarskap i hela organisationen och skapar förutsättningar för engagemang, nytänkande och ansvarstagande. Du driver också arbetet med att utforma och säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi och utvecklar vårt arbetsgivarvarumärke och medarbetarupplevelse i linje med vår varumärkesplattform.
Vidare ansvarar du för att våra HR processer är välfungerande, följs och utvecklas över tid. Du leder vår fackliga samverkan och bidrar till positiva och konstruktiva relationer med våra parter. Som medlem i Folktandvården Skånes ledningsgrupp är du en aktiv och drivande kraft i vår fortsatta utveckling och i arbetet med att ta organisationen in i framtiden.
Som chef hos oss får du tydliga förutsättningar, stöd av chefskollegor och en organisation som värdesätter utveckling, gemenskap och trygghet.
Placeringsort är Lund, där vi har vårt huvudkontor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom HR/personal, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning.
• flera års gedigen HR-erfarenhet i ledande position med ansvar för strategiskt HR-arbete.
• mycket god kunskap i arbetsrätt, HR-processer och framgångsrik facklig samverkan, inklusive MBL och kollektivavtalsfrågor.
- dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, gärna i samband med organisations- och kulturförflyttningar.
• förmåga att arbeta faktabaserat, tolka data och analysunderlag och omsätta dem i verksamhetsnära beslut.
• mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete i politiskt styrd organisation, kommunalt bolag eller annan offentlig verksamhet, liksom av förändringsledning kopplad till digitalisering eller innovation. Det är även meriterande om du har arbetat i stora, kunskapsintensiva organisationer med flera nivåer av ledarskap, samt om du tidigare varit chef över chefer.
Som person är du är en trygg och närvarande ledare som bygger ditt ledarskap på tillit, tydlighet och delaktighet. Du tror på människor och på vad vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans.
Du har helhetssyn och trivs med att arbeta långsiktigt och strategiskt, samtidigt som du snabbt kan växla fokus när verksamheten behöver dig.
Din kommunikativa och förtroendeingivande stil gör det lätt att samarbeta med chefer, medarbetare och fackliga parter. Du skapar relationer och bygger förtroende på ett naturligt sätt.
Som ledare är du stabil, lyhörd och prestigelös. Du delar våra förhållningssätt nyskapande, öppna och tillsammans och är en naturlig kulturbärare.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Lars Hagerström Tjänstetandläkarna, 0721-99 82 14
Yllka Gashi Sejdija, SRAT 0725-85 82 26
Karin Persson, Vision, 0725-70 70 35
Aida Aganhodzic, Ledarna, 0725-97 15 07
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Anna Nilvéus, VD 0724-59 82 33 Jobbnummer
9813480