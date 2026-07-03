HR-chef till Degerfors kommun
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2026-07-03
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Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
Vi söker en utvecklingsorienterad HR-chef som vill leda, driva och vidareutveckla kommunens HR-arbete. I rollen har du ett övergripande ansvar för HR-processerna och arbetar såväl strategiskt som operativt med bredden av personalfrågor.
Som HR-chef är du en nära partner till verksamheten och verkar i den dagliga operativa miljön tillsammans med chefer och medarbetare. Du bidrar aktivt till att möta de utmaningar och möjligheter som finns i en mindre kommunal organisation, där flexibilitet, närhet till besluten och ett helhetsperspektiv är avgörande.
Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö där strukturer utvecklas parallellt med verksamheten, och där du behöver kombinera ett systematiskt arbetssätt med handlingskraft och tempo.
Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap präglat av öppenhet, tydlighet och god kommunikation. Med ett coachande förhållningssätt och god omdömesförmåga fattar du väl avvägda beslut som stärker organisationen och driver utvecklingen framåt.
Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Rollen innebär ett brett samarbetsansvar, med såväl interna som externa kontaktytor. Du företräder kommunen i dialog med bland annat arbetsgivarorganisationer, fackliga parter, andra kommuner, myndigheter samt övriga samarbetspartners.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Är du en erfaren ledare med goda kunskaper inom HR- området?
I uppdraget ingår ansvar för hela HR-arbetet, såsom arbetsrätt, rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning och chefsstöd. Rollen kräver att du kan växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Du har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för kommunens HR-avdelning, som idag består av två HR-partner med uppdrag att stödja kommunens chefer i personalfrågor. I rollen ansvarar du även för att leda och utveckla ett kommungemensamt förhållningssätt i personalpolitiska frågor, i syfte att stärka enhetlighet, kvalitet och långsiktig hållbarhet i organisationens HR-arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR eller motsvarande samt minst fem års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete, gärna från en större och komplex organisation.
Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet och har tidigare haft en ledande befattning. Du är van vid att driva utvecklings- och förändringsarbete och har ett starkt engagemang för att utveckla verksamhet, arbetssätt och processer.
För att lyckas i rollen har du ett helhetsperspektiv och förmåga att skapa struktur och tydlighet i organisationen. Du är trygg i ditt ledarskap, har god kommunikativ förmåga och ett lyhört förhållningssätt. Du driver frågor framåt med handlingskraft och fattar välgrundade beslut som bidrar till att nå uppsatta mål. Samtidigt har du ett lösningsorienterat arbetssätt som skapar framdrift och underlättar i det dagliga arbetet.
Som ledare skapar du tydliga ramar som ger medarbetarna ett eget ansvar och handlingsutrymme. Du främjar initiativkraft och självständighet samt bidrar till att varje medarbetare kan utvecklas och ta fullt ansvar för sitt uppdrag i linje med verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bygga och utveckla förtroendefulla relationer, såväl internt som externt. Du har god samarbetsförmåga och bidrar med engagemang, energi och ett positivt arbetsklimat.
Personlighetstester kan komma att användas som en del av rekryteringsprocessen, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Då Degerfors Kommun är en offentlig organisation blir dina ansökningshandlingar offentliga i samband med att du ansöker till en tjänst hos oss. Detta i enlighet med Offentlighets - och sekretesslagen (2009:400).
Detta innebär också att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut av tredje part. Detta gäller under pågående rekryteringsprocess såväl som efter avslutad process. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Herrgårdsgatan 37 (visa karta
)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun Kontakt
Tf. Kommundirektör
Berit Westergren berit.westergren@degerfors.se 0586-48181 Jobbnummer
9990497