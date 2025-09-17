HR-chef till Danderyds sjukhus
2025-09-17
Vill du leda och utveckla det verksamhetsnära HR-arbetet i en av regionens mest samhällsviktiga verksamheter? Vi söker nu en HR-chef som blir en nyckelperson i att bygga en attraktiv arbetsplats och skapa goda förutsättningar för vårdens kärnverksamheter.
Vårt anställningserbjudande
Danderyds sjukhus är en förvaltning inom Region Stockholm som bedriver akut och planerad vård i norra Storstockholm. Utöver akut och planerad specialistsjukvård är forskning, utbildning och innovation lika viktiga uppdrag. Sjukhuset befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ny akut- och behandlingsbyggnad vilket skapar goda förutsättningar för en modern högkvalitativ sjukvård och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Verksamhetsområde HR består av HR-avdelningen, AT/BT/ST, Clinicum, Medicinska biblioteket och Bemanningscentrum vars gemensamma nämnare är stöd till sjukhuset inom områdena kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Du kommer att ha ett nyckeluppdrag i att verkställa och stödja sjukhuset strategi och riktning med missionen att Danderyds sjukhus ska vara en arbetsplats att längta till. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som HR-chef över det verksamhetsnära stödet leder du ett seniort team bestående av nio HR-partners och en schemaspecialist som tillsammans är det verksamhetsnära HR-stödet på Danderyds sjukhus. Du ingår i HR-direktörens ledningsgrupp och har ett tätt samarbete med avdelningens specialistfunktioner.
Som HR-chef arbetar du nära vårdens verksamheter och du trivs med att kombinera strategiskt och operativt arbete. Du ansvarar för att driva och utveckla HR-arbetet så att det aktivt stödjer sjukhusets och region Stockholms övergripande mål. Du deltar också vid behov i regionala arbetsgrupper och projekt.
HR-chef verksamhetsnära stöd ansvarar också för att ge ett kvalificerat stöd till sjukhusledning och andra stabsfunktioner och du fungerar även som länken mellan sjukhuset och löneadministrationen som organisatoriskt tillhör en annan förvaltning inom region Stockholm.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla det verksamhetsnära HR-stödet (arbetssätt, prioriteringar, budget-, verksamhets- och och personalansvar)
Säkerställa enhetlig och relevant leverans samt kvalitativt stöd till sjukhusets verksamhetsområden
Fungera som rådgivare och stödja chefer och ledare i förändringsarbete
Utveckla material, processer, rutiner och verktyg samt följa upp och mäta resultatKvalifikationer
Vi söker en erfaren chef och ledare som har:
Akademisk examen inom HR/beteendevetenskap eller motsvarande
Dokumenterad chefserfarenhet, med budget, verksamhets och personalansvar inom en större organisation
Gedigen erfarenhet från tidigare HR-organisation då tjänsten förutsätter en bred HR-kompetens
God kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal i offentlig sektor
Vana att leda i förändring och driva förbättringar tillsammans med verksamheten
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker en ledare som med trygghet och lugn skapar en stabil grund för både medarbetare och verksamhet. Ditt ledarskap präglas av tillit och förmågan att inge förtroende, där du på ett naturligt sätt bygger relationer och skapar en arbetsmiljö där dina medarbetare känner sig sedda och inkluderade.
Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och skapar klarhet kring mål, förväntningar och riktning. Genom din lyhördhet och ditt närvarande ledarskap främjar du dialog, samarbete och utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrigt
Danderyds sjukhus tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetensutveckling och ledarskapsprogram inom regionen. Förmåner enligt kollektivavtal och regionens riktlinjer.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
På Danderyds sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/ Ersättning
