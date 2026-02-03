HR-Chef på uppdrag hos kund
Beskrivning av rollen
Du är en del av företagsledningen och tar ett företagsledande helhetsansvar samt leder och driver HR-arbetet såväl strategiskt som verksamhetsnära.
HR-avdelningen ansvarar för personalpolitik, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och samverkansfrågor samt för att vara stöd i dessa frågor till alla nivåer i bolaget. Det innebär att formulera och driva utvecklingen för att säkerställa att kunden fortsätter ha kompetenta och engagerade medarbetare och chefer. Tillsammans med dina medarbetare på HR-avdelningen levererar ni värdeskapande processer och tjänster för att organisationen ska fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.
Dina ansvarsområden är bla följande;
• Driva de strategiska HR-frågorna genom bla företagsledningen.
• Leda och utveckla HR-avdelningen, som också inbegriper arbetsmiljö och kontorsservice.
• Vara bollplank till dina HR-partners och chefer när det behövs.
• Bidra till bolagets kvalitets- och verksamhetsutveckling och verka för en innovativ, utvecklande och fördomsfri organisation.
• Kvalitetssäkra såväl processer som den samlade kompetensen i bolaget.
Obligatoriska krav
För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du en van ledare inom HR som har erfarenhet av att driva och utveckla moderna HR-organisationer.
Erfaren ledare inom HR och van vid att driva och utveckla moderna HR-organisationer
Erfarenhet från ledningsgruppsarbete och minst tre års chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och budgetansvar.
Erfarenhet av förändringsledning och att implementera processtyrning, kultur- och värderingsarbeten.
God förhandlingsvana och att stötta HR-partners i arbetsrättsfrågor.
God insikt i politiskt styrda organisationer och har ett samhällsengagemang.
Meriterande krav
Erfarenhet av offentligt bolag
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
