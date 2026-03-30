HR-chef
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som Säter kommuns HR-chef arbetar du med hela kedjan av HR-relaterade frågor och du agerar på så väl strategisk som taktisk och operativ nivå.
I det strategiska arbetet rapporterar du i första hand till kommundirektör, som också är din närmsta chef, och till kommunstyrelsen arbetsutskott som i Säter utgör förhandlingsdelegation.
Du är chef över HR-avdelningen, med två direkt underställda medarbetare.
I Säters kommun strävar efter att vara en god arbetsgivare som ser människan bakom varje medarbetare och som tro på våra medarbetares förmåga och drivkraft.
Vi arbetar aktivt med stöd, utbildning och sammanhållning i chefsgruppen och som HR-chef leder och planerar du, tillsammans med kommundirektör och med stöd av dina medarbetare månatliga chefsforum för kommunkoncernens samtliga chefer.
Säters kommun erbjuder dig en arbetsplats där du är nära både dina kollegor och din chef, och där vi bryr oss om varandra och stöttar varandra. Som HR-chef ingår du dessutom i nätverket för HR-chefer i Dalarna och du är Säters kommuns representant i flera olika forum.Kvalifikationer
Säters kommun söker dig som har förmågan att se till både människan och systemet, du måste därför ha förmågan att vara både lyhörd och tydlig.
I Säters kommun strävar vi efter ett ledarskap som bygger på tillit och på en tro på våra medarbetares förmåga och drivkraft. Som HR-chef behöver du vara drivande i detta arbete och behöver därför ha förmågan att skapa goda relation och att entusiasmera i både med- och motgång.
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR/PA eller annan utbildning på samma nivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Genomgången chef- och/eller ledarskapsutbildning, ledarprogram eller dyl. är meriterande.
Då du arbetar med, och ansvarar för, hela kedjan av HR-relaterade frågor behöver du ha gedigen erfarenhet av avancerat HR-arbete inom bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, rekrytering och facklig samverkan.
Chefserfarenhet är ett skallkrav och det är meriterande om du har erfarenhet av rollen som HR-/personalchef.
Du har förståelse för de snabba förändringar som kan ske, på HR-området generellt så väl som i en liten kommun, du behöver därför vara flexibel och tycka om att arbeta utvecklingsfrågor.
För att möta både den enskilda medarbetaren, fackliga medspelare, chefer och den politiska ledningen så behöver du ha förmågan att möta varje människa där hen befinner sig och att ibland tänka utanför boxen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Kontakt
Kommundirektör
John Steen john.steen@sater.se 0225-55000 Jobbnummer
9828953