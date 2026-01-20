HR-chef
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Åre kommun är i stark utveckling. Befolkningen har ökat 21 procent på 12 år och Åre utsågs till Årets superkommun 2024 i kategorin småstads- och landsbygdskommuner. Kommunfullmäktige har dessutom beslutat om ett offensivt befolkningsmål till 2050 på 18 000 invånare. Det betyder att vi behöver växla upp, bygga långsiktigt och vara en arbetsgivare som både attraherar och utvecklar kompetens.
Som HR-chef blir du en nyckelperson i den här utvecklingsresan och i arbetet med att stärka Åre kommun som organisation och arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker en HR-chef som vill leda och utveckla kommunens HR-arbete och stärka kommunen som arbetsgivare. I rollen driver du utveckling som gör skillnad i vardagen för chefer, medarbetare och verksamheten. Du har ansvar för att leda HR-avdelningen och skapa tydliga och uppföljningsbara resultat. HR ska vara ett effektivt, proaktivt och verksamhetsnära stöd som hänger ihop med kommunens mål och behov.
Du rapporterar till förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen och har ett nära samarbete med kommundirektören. Kommunledningsförvaltningen är Åre kommuns centrala lednings- och samordningsfunktion och ansvarar för att säkerställa en ändamålsenlig, rättssäker och effektiv styrning av kommunens verksamhet. Förvaltningen stödjer kommunstyrelsen i att leda och samordna den kommunala organisationen samt i arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges mål och beslut.
Förvaltningen samlar kommunövergripande funktioner såsom ekonomi, personal, juridik, kommunikation, digitalisering, säkerhet och hållbarhet och skapar genom strategisk styrning, rådgivning och samordning goda förutsättningar för verksamheterna och för Åre kommun som arbetsgivare. HR-funktionen är en central del av Kommunledningsförvaltningen och har en viktig roll i att utveckla organisation, ledarskap och kompetensförsörjning i hela kommunen.
I uppdraget ingår att:
* Leda HR-avdelningen med fullt ansvar för verksamhet, personal och budget.
* Stärka chefers förutsättningar genom tydliga arbetssätt, stöd och samsyn i arbetsgivarfrågor.
* Driva kommunens arbete med kompetensförsörjning, med fokus på att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens.
* Säkerställa ett professionellt stöd till chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, med tydliga arbetssätt och likvärdig hantering.
* Leda och utveckla kommunens löneprocess och lönebildningsarbete i nära samverkan med verksamheterna.
* Säkerställa god samverkan med fackliga parter och bidra till tydliga processer och goda relationer.
* Bidra aktivt i kommunens övergripande ledningsarbete och omsätta prioriteringar till genomförande.
HR-avdelningen består idag av 16 personer indelade i fyra verksamhetsområden:
* Bemanningsenheten, fem medarbetare som hanterar cirka 150 vikarier.
* HR-specialister, fyra medarbetare.
* Lönespecialister, fem medarbetare.
* Rekryteringsspecialister, två medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med stark HR-kompetens och vana att omsätta strategi till genomförande. Du trivs i en mindre organisation där du behöver kombinera helhetsperspektiv med närhet till vardagens frågor, och där det förväntas att du prioriterar, fattar beslut och driver arbetet framåt. I rollen behöver du vara bekväm med att arbeta både strategiskt och operativt.
* Du har:
Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller annat relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Flerårig erfarenhet som HR-chef eller i en annan ledande HR-roll med personalansvar och budgetansvar.
* Bred och fördjupad kompetens inom HR-området, till exempel inom arbetsrätt, samverkan med fackliga parter, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning samt rekrytering och kompetensförsörjning.
* Dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete där du kan visa på genomförande och uppnådda effekter.
* Erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupp och förmåga att omsätta mål och beslut till praktisk handling.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att utveckla strukturer, processer och arbetssätt inom HR så att stöd och leverans blir mer enhetliga och proaktiva.
* Erfarenhet av HR-arbete i en politiskt styrd organisation.
* Vana att arbeta datadrivet med uppföljning och analys av relevanta HR-nyckeltal.
Som person har du gott omdöme och hög integritet. Du bygger förtroende genom att vara lyhörd och tydlig, och du är bekväm med att fatta beslut. Du kommunicerar klart, skapar väl fungerande samverkan och får saker att hända tillsammans med andra.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
