HR-assistent til konsulentopgave hos Nordea i Danmark!
2026-02-05
Vil du arbejde bredt med HR i et internationalt miljø med højt tempo og varierende arbejdsdage? Vi søger nu en junior HR-assistent til et fuldtidsopdrag hos Nordea i Danmark.
Om rollen
Du bliver en del af People-funktionen og arbejder i første linje med HR-relaterede henvendelser. Rollen indebærer daglig support til ledere og medarbejdere samt håndtering af de løbende, administrative HR-processer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbejdsopgaver kort fortalt:
• Håndtering af indkommende HR-sager (1st line support)
• Support i den daglige personaleadministration
• Sikre at processer og retningslinjer overholdes
• Bidrage til et effektivt flow i det daglige HR-arbejde
Vem är du?
Vi forestiller os, at du:
• Er i starten af din karriere og har et års erfaring med lignende arbejdsopgaver
• Er struktureret, serviceminded og hjælpsom
• Trives med administrative opgaver og faste processer
• Kan håndtere flere sager samtidig
Lokation: Danmark
Omfang: 100%
Opstart: 26. februar 2026
Slutdato: 31. juli 2026
