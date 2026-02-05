HR-assistent til konsulentopgave hos Nordea i Danmark!

Poolia AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-02-05


Visa alla administratörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö, Lund, Kävlinge, Trelleborg, Landskrona eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Vil du arbejde bredt med HR i et internationalt miljø med højt tempo og varierende arbejdsdage? Vi søger nu en junior HR-assistent til et fuldtidsopdrag hos Nordea i Danmark.

Om rollen
Du bliver en del af People-funktionen og arbejder i første linje med HR-relaterede henvendelser. Rollen indebærer daglig support til ledere og medarbejdere samt håndtering af de løbende, administrative HR-processer.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbejdsopgaver kort fortalt:

• Håndtering af indkommende HR-sager (1st line support)

• Support i den daglige personaleadministration

• Sikre at processer og retningslinjer overholdes

• Bidrage til et effektivt flow i det daglige HR-arbejde

Vem är du?
Vi forestiller os, at du:

• Er i starten af din karriere og har et års erfaring med lignende arbejdsopgaver

• Er struktureret, serviceminded og hjælpsom

• Trives med administrative opgaver og faste processer

• Kan håndtere flere sager samtidig


Lokation: Danmark

Omfang: 100%

Opstart: 26. februar 2026

Slutdato: 31. juli 2026

Rolle: Junior konsulent / HR-assistent

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5653".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Julia Femenias Krohn
julia.femenias-krohn@poolia.se
0720-704735

Jobbnummer
9725699

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: