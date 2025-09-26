HR-assistent på Ästad Vingård & Varbergs Kusthotell
Ästad Strategi & Service AB / Administratörsjobb / Varberg
2025-09-26
Nu söker vi två HR-assistenter för en kombinerad tjänst på både Ästad Vingård och Varbergs Kusthotell! HR-uppgifterna kommer att fokusera på schemaläggning och rekrytering.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är på 75% och förläggs fem dagar i veckan samt arbete varannan helg.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av:
• Schemaläggning och bemanningsplanering i Caspeco.
• Ta emot frånvaro (sjukanmälningar) för båda hotellen.
• Rekrytering: skriva annonser, publicera i rätt kanaler, hantera urval och genomföra intervjuer.
• Planera onboarding och introduktioner.
• Koordinering av extra personal, vikarier och säsongsanställda.
• Löpande HR-administration och kontakt med chefer och medarbetare.
OM DIG
Vi söker dig som:
• Har HR-utbildning.
• Har tidigare erfarenhet av en liknande HR-administrativ roll, gärna inom hotell- eller restaurangbranschen.
• Är mycket van vid att arbeta i digitala system, gärna med schemaläggning och personaladministration.
• Är självgående, strukturerad och har förmåga att hantera flera parallella uppgifter.
• Trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor.
• Har god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
Extra plus om du har erfarenhet av Caspeco och/eller Visbook, har arbetat i verksamheter med kollektivavtal inom Hotell- & Restaurangfacket samt har vana av att rekrytera av säsongspersonal och extraarbetare.
FAKTA
Omfattning: 75%
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Det går tyvärr ingen lokaltrafik till Ästad Vingård. Körkort och egen tillgång till bil är därför nästintill ett krav för tjänsten.
OM ÄSTAD VINGÅRD & VARBERGS KUSTHOTELL
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling. Här odlar vi ekologiska druvor sedan 2011 och gör våra egna viner. På gården finns 82 rum för övernattande gäster samt Sinnenas Spa. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG med en stjärna i Guide Michelin.
Anrika Varbergs Kusthotell drivs av Ästad Vingård sedan 2025. Här finns 157 hotellrum, 13 konferensrum och Restaurang Severins. Hotellets spa utökas nu i olika etapper för att på sikt bli Sveriges bästa spadestination.
SÖK TJÄNSTEN
Sök tjänsten genom att fylla i formuläret via länken! Frågor? Kontakta HR-chef Malin Svensson på malin@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Strategi & Service AB
(org.nr 559495-2938)
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9528825