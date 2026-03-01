HR-ansvarig till Slaka-Nykils pastorat
Cojn Executive AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-03-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cojn Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Boxholm
, Kinda
eller i hela Sverige
Slaka-Nykils pastorat omfattar församlingarna i Slaka, Lambohov, Skeda, Nykil-Gammalkil och Ulrika. Vi kombinerar traditionen från de ursprungliga landsbygdsförsamlingarna med utmaningen att vara en kyrka för det växande och mångkulturella Lambohov. Verksamheten i Lambohovskyrkan drivs delvis sedan 1987 i samverkan med Equmeniakyrkan. Expedition finns i Lambohovs centrum. Läs mer om oss på https://www.svenskakyrkan.se/slaka-nykil
Har du erfarenhet och stort intresse av att arbeta brett inom HR-området?
Vill du arbeta med både operativa och strategiska frågor?
Är du verksamhetsintresserad och van vid att arbeta med mål och struktur?
Då är du välkommen till oss!
Våra verksamheter är mångfacetterade och uppdelade i församlingsverksamhet, förskola, administration, begravningsverksamhet och fastighetsservice med ett stort antal olika yrkeskompetenser.
Rollen som HR-ansvarig har ett brett spektrum och du arbetar med såväl dagliga operativa uppgifter som strategiska frågor med framtidsperspektiv. I Slaka-Nykils pastorat ingår du i ledningsgruppen. Du har en viktig roll som stöd till våra chefer i årshjulet när det gäller arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor och processer inom ramen för Svenska Kyrkans Avtal. Du är bollplank och en drivande kraft i olika personalfrågor. Du har en nyckelroll att ansvara för utbildning och processarbete i frågor som rör våra medarbetare. Externt är du bland annat kontaktperson för vår arbetsgivarorganisation och fackliga representanter. Du rapporterar till kyrkoherden.
Sedan några år tillbaka har Slaka-Nykils pastorat ett samarbete med Vist-Vårdnäs pastorat, samarbetet kommer att utökas med Rimforsa församling. En del av tjänsten kommer därför vara i samverkan med dessa två angränsande pastorat där Slaka-Nykils pastorat blir tillhandahållare av HR-tjänster. Slaka-Nykils personalstyrka består av 40 medarbetare, Vist-Vårdnäs 24 medarbetare och Rimforsa församling 16 medarbetare.
Vi söker dig som har universitetsutbildning inom personalvetenskap eller motsvarande, med tidigare erfarenhet av arbete inom HR-området. Kanske arbetar du idag brett med HR-frågor, tycker om att arbeta hands-on och vill ta nästa steg att också vara stöd till chefer. Du har vana av att arbeta med både tjänstemän och kollektivanställda. Du har erfarenhet av att arbeta med rekryteringsprocesser för olika yrkeskompetenser, både chefer och specialister. Det är meriterande om du har erfarenhet av eller kännedom om Svenska Kyrkans organisation och verksamhet. Vi arbetar i Microsoft Office-miljö varför goda IT-kunskaper är ett krav. Dina kunskaper i svenska språket är flytande i tal och skrift. Du har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är kommunikativ, tydlig, strukturerad och självgående. Vi vill gärna att du bidrar till en positiv anda och god arbetsmiljö med öppenhet och glimten i ögat. Vidare har du har hög social kompetens, samarbetar väl och skapar goda relationer med både våra chefer och medarbetare. Du har en bra förmåga att hantera förändringar och kan navigera mellan de dagliga frågorna och framtidsfrågorna. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete i ett sammanhang som präglas av rörelse och en strävan att bevara traditioner samtidigt som vi har en spännande resa framåt, då Slaka-Nykils pastorat växer med de nya stadsdelarna Vallastaden och Djurgården.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%,.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Lambohov.
Låter det spännande? Vill du veta mer?
Då kontaktar du vår HR-konsult Louise Giljam, 0723 - 24 23 26 eller kyrkoherde Carl Jyllermark, 073-441 28 38.
Du är välkommen att skicka in ansökan, CV och personligt brev, via länken nedan senast den 22 mars 2026. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cojn Executive AB
(org.nr 556884-7247) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cojn Executive Jobbnummer
9769649