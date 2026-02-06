HR-ansvarig och verksamhetskoordinator till Forena
Brinner du för HR och vill bidra till ett starkt fackförbund? Som HR-ansvarig och verksamhetskoordinator får du en central och verksamhetsnära roll med brett ansvar och möjlighet att påverka både HR och organisationens utveckling! Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Forena är det största fackförbundet inom försäkringsbranschen. Förbundet har drygt 14 000 medlemmar som jobbar inom försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är ett fackförbund, där alla anställda på en arbetsplats kan vara medlemmar - oavsett yrke, utbildning och befattning. Läs gärna mer på: www.forena.se
Forena erbjuder en välkomnande arbetsplats i moderna, centralt belägna lokaler i Stockholms innerstad. Här blir du en del av ett mindre men engagerat team med 23 kollegor, där samarbetet är nära och arbetsmiljön präglas av energi och framåtanda. Forena erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete, engagerade kollegor och ett meningsfullt uppdrag i ett fackförbund med tydligt samhällsengagemang. Hos Forena får du utrymme att bidra med dina idéer, utveckla arbetssätt och vara en viktig del av verksamhetens fortsatta utveckling. Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-ansvarig och verksamhetskoordinator har du en bred och verksamhetsnära nyckelroll som innefattar tre huvudsakliga ansvarsområden, HR & arbetsgivarfrågor, verksamhetskoordinering & ledningsstöd samt förändringsledning & utveckling. Du kombinerar operativt HR-arbete med samordning och ledningsstöd och säkerställer att beslut, processer och förändringar får faktisk effekt i organisationens vardag.
Du ansvarar för att HR-processer följs och utvecklas, inklusive stöd till chefer i rekrytering, personaladministration och lönefrågor enligt kollektivavtal, samt att policys, rutiner och HR-system är ändamålsenliga och digitalt stödjande. Rollen omfattar även ansvar för medbestämmandeförhandlingar, dialog med medarbetarorganisationer samt det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetsmiljökommittén, inklusive psykosocial arbetsmiljö och uppföljning av medarbetarundersökningar. Du arbetar aktivt med HR-årshjul och interna processer för att säkerställa kontinuitet, uppföljning och utveckling.
Som medlem i ledningsgruppen deltar du aktivt i diskussioner och beslut, bidrar med analys och idéer och fungerar som en nyckelperson som länkar HR- och verksamhetsfrågor till ledningens strategiska arbete. Parallellt planerar och samordnar du möten, workshops och interna forum, ansvarar för dokumentation, uppföljning av beslut samt framtagning av underlag, rapporter och presentationer. Du driver förändringsarbete genom tydlig struktur, kommunikation och uppföljning och säkerställer att nya arbetssätt och processer implementeras hållbart i takt med verksamhetens behov.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av en bred roll inom HR
• Mycket goda kunskaper i arbetsrätt och kollektivavtalstolkning
• Erfarenhet av att leda medbestämmandeförhandlingar och samverkan med fackliga representanter
• Erfarenhet av lönekartläggning
• Erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och förändringsprocesser
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Kunskap i HR-system, mycket fördelaktigt om du har arbetat i Heartpace
Meriterande:
• Erfarenhet av HR-arbete inom idéburen- och/eller facklig verksamhet
• Utbildning inom HR
Som HR-ansvarig får du möjlighet att självständigt driva HR-arbetet. I rollen, där du äger HR-agendan, är du framåtlutad och resultatorienterad, med förmåga att följa upp chefer och medarbetare för att säkerställa att processer och rutiner efterlevs och att organisationens mål nås. Rollen kräver att du är strukturerad och noggrann, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad i en vardag med snabbt skiftande prioriteringar.
Du är en trygg och skicklig kommunikatör som hanterar känslig information med hög integritet. Vi söker också dig som är prestigelös och serviceinriktad, redo att stötta där det behövs och bidra till hela organisationens utveckling. Forena värdesätter personliga egenskaper högt, och vi ser att du trivs i en roll där självständighet, struktur, initiativförmåga och flexibilitet kombineras med en stark drivkraft att nå resultat i nära samverkan med chefer, medarbetare och ledning.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
