Uppdragsbeskrivning
Kunden är ett kommunalt bolag som ägs av Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Kunden tar hand om avloppsvattnet samt godkänt vatten från industrier från deras delägarkommuner. På Ryaverket renar de vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam.
För att tillfälligt täcka upp i deras organisation har kunden behov av att ta in en Interim Senior HR. HR-Teamet består av en HR-ansvarig, en HR-partner, en Arbetsmiljöingenjör samt en HR-administratör. Tillsammans arbetar de för att skapa de bästa förutsättningarna för deras chefer inom alla förekommande HR-relaterade processer. Organisatoriskt hör de till Staben och rapporterar till Stabschef samt VD.
Rollbeskrivning
Du kommer främst att hantera arbetsrättsliga ärenden, stötta inom rehabilitering och arbetsmiljö samt rekrytering. Du ingår i bolagsledningen.
Möjlighet till distansarbete: Ja, enligt överenskommelse upp till en dag per vecka.
Skallkrav
Lång erfarenhet, 5-8 år, inom HR med strategiskt och operativt arbete.
Erfarenhet av kvalificerat arbete inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering till ledande befattningar.
Hög kompetens och erfarenhet av att hantera svåra ärenden och som rådgivande till bolagsledning och VD.
Meriterande krav
Erfarenhet från offentlig sektor och politiskt styrda organisationer.
Erfarenhet av förändringsledning.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
