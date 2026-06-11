HR-amanuens
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-06-11
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Vill du arbeta med HR, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en spännande verksamhet, där en dag inte är den andra lik? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som HR-amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Läs mer om oss på: https://www.kbh.uu.se/.
Vi söker nu efter en person som ska stötta upp i HR-arbetet under hösten. Vi är för närvarande en HR-generalist på institutionen. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att arbeta och utvecklas inom HR-administration samtidigt som du får vara en del av verksamheten. Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att få arbeta med olika typer av HR-administrativa uppgifter, exempelvis rekrytering, prolongation av doktorander och postdoktorer, anställningsavtal, diarieföring och andra HR-relaterade arbetsuppgifter. Du kommer också arbeta med registreringar i universitetets katalogsystem och handläggning av avslut av anställningar, inklusive varsel, intyg och besked. Som en del av vår HR-funktion kommer du även att arbeta med arbetsmiljö- och likavillkorsfrågor.
I rollen kommer du ha nära kontakt med institutionens anställda och övriga medarbetare, vilket gör arbetet varierande och stimulerande. Det är därför viktigt att du trivs i en social och kommunikativ roll. KBH är en klinisk institution, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Du möter därför många olika personer och yrkesgrupper och får arbeta i en omväxlande och spännande miljö där universitet och sjukhus möts.
Kvalifikationskrav
Avklarade kurser med inriktning mot personal och arbetsliv motsvarande 60 HP
Tidigare arbetat i en administrativ stödroll
Mycket god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i MS office
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet som amanuens innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad servicekänsla samt förmåga att kommunicera på ett lyhört sätt. Då du kommer att handha personalärenden är det viktigt att du har hög integritet och stor ansvarskänsla. Vi söker någon som är noggrann, har god samarbetsförmåga, är strukturerad och som på ett prestigelöst sätt kan axla en stöttande roll inom HR.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av liknande arbete inom statlig verksamhet är meriterande.
Instruktioner för ansökan
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan bör även innehålla CV, registreringsintyg som visar att du är antagen till utbildning på högskola/universitet under terminen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser etc.)
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 2026-12-31. Omfattningen är 50%. Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Jenny Lindgren, hr-kbh@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 25 juni, UFV-PA 2026/2041.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Kontakt
Jenny Lindgren jenny.k.lindgren@uu.se 018-4716078 Jobbnummer
9960390