HR-administratörer till Kompetensförsörjningsenheten
2026-01-02
Vill du arbeta med HR-administration och bidra till Region Värmlands arbete med kompetensförsörjning? Som HR-administratör får du en central roll i att utveckla våra administrativa HR-processer som stödjer verksamheterna.
Din arbetsplats
Som HR-administratör inom Kompetensförsörjningsenheten blir du en del av Region Värmlands HR-organisation. På enheten arbetar cirka 20 medarbetare, och totalt är vi omkring 90 personer som tillsammans utgör regionens HR-funktion. På Kompetensförsörjningsenheten arbetar HR-konsulter, HR-strateger och HR-administratörer tillsammans med att utveckla och stödja organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Gruppens uppdrag är brett och varierat och omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt stöd i rekryteringsprocesser, i nära samverkan med verksamheterna.
Vi är ett engagerat team med god sammanhållning. Vi delar kunskap, stöttar varandra och skapar en arbetsmiljö med bra samarbete och hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker två HR-administratörer. I annonsen beskriver vi arbetsuppgifter som båda tjänsterna delar, men också vissa som är specifika för respektive tjänst.
Som HR-administratör hos oss får du ett varierat och utvecklande administrativt uppdrag med fokus på HR:s administration. Del av vårt uppdrag är att kvalitetssäkra annonser i vårt rekryteringsverktyg och vara ett stöd för verksamheterna, vi har också ansvar för administration kring avrop av hyrläkare samt en viss vikariehantering av korttidsvikarier.
Du bidrar också i övriga HR-administrativa uppdrag, såsom utlämnande av offentliga handlingar, administration kring utlandsrekrytering samt hantering av personalregister. Rollen ger dig möjlighet att aktivt utveckla och effektivisera våra HR-processer, vilket gör att du får vara med och forma hur vi arbetar.
Dina kunskaper och kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR och minst ett års arbetslivserfarenhet. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både i text och tal.
För att passa i rollen är du strukturerad och kan hantera flera parallella processer samtidigt. Vi tror att du är nyfiken och drivs av att utveckla och effektivisera administrativa processer. Du har lätt för att ta initiativ, är serviceinriktad, flexibel och tycker om att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vikariehantering. För oss är det viktigt att hitta rätt person för uppdraget, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
