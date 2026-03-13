HR-administratör till uppdrag med omgående start
2026-03-13
Har du erfarenhet av HR-administration och gillar att arbeta strukturerat i system? Vi söker nu en HR-administratör till ett uppdrag där du arbetar nära både HR och lönefunktion och bidrar till att säkerställa korrekt och uppdaterad personaldata.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 5 månader med chans till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Om företaget
Mer information om företaget ges vid intervju.Dina arbetsuppgifter
Som HR-administratör ansvarar du för löpande hantering av personalrelaterad information i HR-systemet. Du arbetar nära chefer och interna funktioner och ser till att uppgifter är korrekta och kompletta innan de går vidare i processerna.
Arbetet innebär mycket systemarbete, uppföljning av ärenden samt kvalitetssäkring av information kopplad till anställningar och förändringar.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Har erfarenhet av HR-administration eller löneadministration
Är van vid att arbeta i HR- eller personalsystem, erfarenhet av Workday är meriterande
Har god systemvana och är bekväm i Excel
Har mycket goda kunskaper i svenska
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och har lätt för att arbeta metodiskt i administrativa processer. Du är van att hantera många ärenden parallellt och säkerställer att information är korrekt innan den förs vidare i organisationen.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
