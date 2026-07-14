HR-administratör till stor kund i Malmö!
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-14
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Vill du arbeta i en viktig stödfunktion där kvalitet, service och rättssäkerhet står i fokus? Vi söker nu en HR-administratör som genom ett konsultuppdrag vill bidra till en effektiv och professionell HR-administration i en stor och komplex verksamhet.
Om uppdraget Som HR-administratör arbetar du nära kundens HR-partners och ger kvalificerat, verksamhetsnära stöd till chefer i organisationen. Du blir en viktig del av kundens HR-funktion och bidrar till att säkerställa en effektiv hantering av HR-processer samt hög kvalitet och rättssäkerhet i ärenden.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia med start 2026-08-10 till och med 2026-12-30 och det finns stor möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är på heltid (100%) och du arbetar under kontorstider vid kundens kontor i Malmö.
Rollen innebär ett varierat administrativt arbete där du hanterar och följer upp HR-relaterade ärenden i flera olika system och har många kontaktytor inom verksamheten.
Att arbeta hos en myndighet medför krav på dig som konsult. Kunden utför ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag, och som konsult krävs ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, samarbete och utvecklingsvilja. Detta leder till goda resultat och en kultur som präglas av öppenhet, trygghet och tillit.
Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet, Effektivitet och service.
Som konsult hos denna myndighet representerar du både Bemannia och myndigheten: Därav utövar du din roll med såväl dina egna som andras integritet för ögonen. Du kan läsa mer om värdegrunden och vad det innebär att arbeta hos en myndighet här.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Komplettering och kvalitetssäkring av anställningsuppgifter både för nya medarbetare och ändringar under pågående anställning.
Hantera och handlägga anställnings- och andra HR-administrativa ärenden i våra system som COP, Heroma, Service Now, Diariet m.fl.
Stötta myndighetens chefer med ovanstående uppgifter.
Ge stöd till HR-partners och säkerställa kvalitet i ärendehantering.
Bidra i verksamhetsutveckling av enhetens processer och tjänster för att säkerställa god förvaltning och rättssäkerhet.
Framtagning av personaluppgifter och statistik.
Övriga uppgifter som t.ex registrera pensionsunderlag, posthantering och liknande.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom HR, ekonomi eller liknande område eller motsvarande relevant utbildning.
Erfarenhet av att arbeta i flera olika administrativa IT-system, exempelvis HR-system, lönesystem eller ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av att arbeta i Heroma, utöver användarnivå.
1-3 års administrativ arbetslivserfarenhet, exempelvis inom HR, ekonomi eller liknande område, där du har hanterat ärenden och arbetat i flera digitala system.
Du tar ansvar för dina arbetsprestationer och ditt bidrag till helheten.
Du anpassar dig till förändring och oförutsedda händelser.
Du tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna från statlig myndighet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en stor och komplex organisation.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna i statlig myndighet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17 juli.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emmy Eriksson emmy.erikssonn@bemannia.se
.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873401-2100556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10002834