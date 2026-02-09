HR-administratör till Statlig myndighet i Stockholm
2026-02-09
Publiceringsdatum 2026-02-09
Om tjänsten
Vi söker nu en HR-administratör till en Statlig myndighet i Stockholm. I roller arbetar du med att stödja myndighetens HR-enhet med arbetsuppgifter inom lön- och personaladministration samt i övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden.
Förekommande arbetsuppgifter:
• administrera personaladministrativa blanketter
• upprätthålla ordningen i myndighetens personakter
• rekryteringsadministration
• samordna och skriva protokoll vid MBL-möten
• hantera enklare utlämnanden av allmän handling
• hantera och fördela förfrågningar som inkommer till enhetens funktionsbrevlåda
• hantera diverse bokningar
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt fram till och med 2026-08-31 med möjlighet till förlängning till och med 2026-10-30. Placeringsort är Stockholm och det finns möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar i veckan enligt individuell överenskommelse med ansvarig chef.
Möjlighet till ledighet under sommarmånaderna kommer att finnas.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som HR-administratör
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar på området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Ha kunskap och aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom HR-området inom offentlig sektor.
Om dig
För att lyckas i rollen som HR-administratör tror vi att du är bra på att samordna och koordinera och utför dina arbetsuppgifter med kvalitét och noggrannhet. Vidare efterfrågar vi en god förmåga att kommunicera med såväl kollegor, chefer som kandidater.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-02-17, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9732191