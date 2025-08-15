HR-administratör till statlig myndighet
Vill du bidra med din kompetens inom HR och administration i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad HR-administratör med fokus på lönefrågor till en statlig myndighet med kontor i Stockholm.
Uppdraget sträcker sig från den 1 september 2025 till den 28 februari 2026.
I rollen kommer du att:
• Besvara lönefrågor från medarbetare och chefer
• Skriva beslut kopplade till anställningsvillkor
• Hantera inkomna handlingar som rör löneadministration
• Stötta HR-enheten i administrativa processer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av HR-administrativt arbete inom statlig sektor
• God kännedom om villkorsavtalen
• Kunskap eller förståelse för avtalsfrågor kopplat till lön
• Gärna erfarenhet av olika lönesystemet
Sista dag att ansöka är Måndag den 18 augusti
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Victoria Johansson via Victoria.Johansson@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
