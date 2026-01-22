HR-administratör till Sjöfartsverket i Norrköping
2026-01-22
Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Myndigheten verkar för en konkurrenskraftig sjöfart genom deras kärnverksamhet. Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder de tjänster som gör skillnad för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort. Sjöfarten är deras största kund. För att säkerställa effektiv sjötrafik till och från Sveriges drygt 50 hamnar erbjuder myndigheten tjänster som motsvarar tidens krav på effektivitet, säkerhet och miljöhänsyn. Sverige har en lång, varierande kust. Att bidra till ett tryggt fritidsbåtliv för många människor är en del av Sjöfartsverkets uppdrag. Säkra farleder, bra navigationshjälpmedel samt sjö- och flygräddningen är deras viktigaste verktyg. Sjöfartsverket har ca 1200 anställda och bedriver verksamhet runt hela Sverige med huvudsäte i Norrköping. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.
Arbetsgivare: Novare Bemanning
Är du en strukturerad och noggrann person? Vill du arbeta med planering och schemaläggning på en samhällsviktig myndighet? Toppen! Då har vi en möjlighet till dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som HR-administratör på Sjöfartsverket i Norrköping.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en HR-administratör till Sjöfartsverket i Norrköping.
Som HR-administratör hos myndigheten kommer du främst att arbeta med schema- och personalplanering. Du blir en viktig del i myndighetens dagliga arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av bemanningsuppföljning, schemaplanering, kontroll av behörigheter samt övriga administrativa uppgifter kopplade till personalplanering.
Till denna roll söker vi dig som är samarbetsvillig och lösningsorienterad. Du har lätt för att knyta kontakter och kan strukturera ditt arbete väl.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter:
Schemaplanering för besättning
Planering av bemanning och personal
Löpande personaladministration (exempelvis kontroll av behörigheter och certifikat m.m.)
Handläggning av anställningsärenden.
Krav för tjänsten
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom schema- och personalplanering
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper om kollektivavtal
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med scheman, behörigheter och certifikat.
Kunna lämna två referenser på tidigare liknande uppdrag.
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av arbete inom transportsektorn
Mer än ett (1) års arbetslivserfarenhet inom schema och personalplanering.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start senast 2026-03-09 och pågår tom 30 september 2026, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Norrköping, möjlighet till viss distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-01-30. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Olivia Campbell Lindén på olivia.campbell@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Som konsult hos oss

Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag.
