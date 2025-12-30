HR-administratör till SiS ungdomshem Johannisberg
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Kalix Visa alla administratörsjobb i Kalix
2025-12-30
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Kalix
, Boden
, Vindeln
, Sollefteå
, Mark
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en nyckelfunktion och vara med och bidra till att vår verksamhet fungerar från dag till dag? Sök jobbet som HR-administratör på SiS!
Som HR-administratör har du ansvar för all typ av administration kopplat till HR, till exempel administration vid anställningar, hantering av löner, arkiv, diarie och personalakter. Du behöver vara kunning inom lagar och regelverk för lönehantering och arbetstidsavtal. En del av ditt arbete är även att ta fram personaladministrativa underlag, sammanställa och presentera HR- kontroller för att säkerställa att korrekta löner betalas ut.
Vi arbetar i systemen Primula och Besched och erfarenhet av arbete i dessa system är meriterande. Vi har Statens Servicecenter som betalar ut löner och du behöver kunna kommunicera med dem i alla förekommande frågor.
I din roll är du vår bemanningsplanerares back-up. Det betyder att du bör kunna hantera att arbeta med bemanning och vikarieanskaffning, och ha en bra helhetsblick för detta. Du kommer även att tillsammans med bemanningsplanerare och enhetschefer att planera för bemanning långsiktigt, till exempel inför sommarsemestrar. I ditt arbete kommer därför en del rekrytering av vikarier att ingå.
Vårt HR-team som består av administrativ chef, HR-generalister, bemanningsplanerare och ekonomiadministratör arbetar tätt ihop, och vi behöver kunna täcka upp för varandra i olika frågor. Som i alla administratörsroller är det svårt att presentera alla ingående arbetsuppgifter, vilket innebär att vi söker en flexibel person som gärna hugger i där det behövs för tillfället. Vi är en institution som har två verksamhetsorter, Kalix och Sävast, varför resor i tjänsten kan förekomma.
Erfarenhet av ekonomihantering är meriterande då insitutionen har ett behov av att även ha en administratör som kan axla den rollen vid frånvaro. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som HR-administratör tror vi att du drivs av möjligheten att jobba i en verksamhet som är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Du har en god förmåga att jobba i ett högt tempo och samtidigt skapa dig en överblick över helheten. Du är lyhörd och strukturerad samt har en god förmåga att förutse behov och utifrån dem planera ditt arbete. Arbetet innebär att vara en stödfunktion till kärnverksamheten, vilket ställer krav på hög servicekänsla och ett professionellt bemötande. Du behöver också ha förmåga att tolka och omsätta lagar och avtal inom lön- och arbetstid i praktiken.
Du ska också ha:
• Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot HR/administration alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig
• God kunskap om och förståelse för lagstiftning och regelverk om arbetstid
• Erfarenhet av att ha arbetat med HR-administration
• Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande med kunskaper inom personal- och bemanningssystem, t.ex. Besched, liksom meriterande med erfarenhet av ekonomiadministration.
Vänligen bifoga betyg/examensbevis till ansökan. Betyg/examensbevis utfärdade i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-01-25.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Maria Henriksson maria.henriksson@stat-inst.se 010-453 20 89 Jobbnummer
9666490