HR-administratör till SiS LVM-hem Östfora, tidsbegränsad
2025-10-27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta administrativt i en verksamhet som skapar den livsviktiga förändringen för utsatta människor?
Då är jobbet som HR-administratör hos oss på LVM-hem Östfora en meningsfull utmaning.
I din roll som HR-administratör kommer du att ha ett nära samarbete med HR-generalist, administrativ chef och övriga administratörer. En stor del av ditt uppdrag kommer att bestå av schemaläggning och bemanning. Du ansvarar för att säkerställa att våra enheter har tillräcklig bemanning och hanterar de förändringar som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Du är lösningsfokuserad och tar dig an utmaningar på ett positivt sätt. Ditt viktiga uppdrag bidrar till att vår behandlingspersonal får möjlighet att erbjuda våra klienter den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Som HR-administratör kommer du också att arbeta med rekrytering och introduktion av ny personal. När behov uppstår är du också behjälplig med övriga administrativa uppgifter, såsom posthantering, kontakt med externa aktörer och att arbeta i olika administrativa datasystem.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som HR-administratör ser vi att du har en god kommunikativ förmåga. Du har en förmåga att skapa goda relationer och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är även serviceinriktad, flexibel, strukturerad och stresstålig.
Du ska även ha:
• Avklarad gymnasieutbildning.
• God svenska i tal och skrift.
• God datavana.
• B-körkort och tillgång till bil.
Meriterande är:
• Erfarenhet från administrativt arbete inom den offentliga sektorn.
• Eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med relevant inriktning.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning till och med april 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är måndag till fredag 07.00 - 15.30
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-11-09.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
