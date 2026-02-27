HR-administratör till kund i Borlänge
Som HR-administratör i digitaliseringsprojekt får du en nyckelroll i att effektivisera och modernisera HR-processer genom smarta, datadrivna lösningar. Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och självgående med förmåga att driva initiativ framåt och omsätta behov till hållbara digitala förbättringar.
Om uppdraget
Vi söker en HR-administratör på heltid till vår kund i Borlänge för ett konsultuppdrag via Bemannia med placering på kundens kontor. Uppdraget förväntas påbörjas omgående och pågå i fyra månader/midsommar. Arbetstiderna är mån-fre 8-16:30 med möjlighet till distansarbete någon dag i veckan anpassat utifrån verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du tillsammans med verksamheten digitalisera och förbättra HR:s arbetssätt. Det innebär att ni omvandlar manuella och pappersbaserade processer till smidiga, digitala flöden i HR-systemet. Målet är att skapa struktur, spara tid och göra det enklare för både HR och chefer.
Digitalisera manuella och pappersbaserade HR-processer (t.ex. on- och offboarding)
Säkerställa att rutiner fungerar smidigt i systemets arbetsflöden
Samla in behov från chefer och omsätta dem i lösningar
Driva arbetet från idé och analys till färdig lösning
Vi söker dig med erfarenhet av HR-system, god processförståelse och förmåga att arbeta strukturerat och självgående.
Någon utbildning inom HR
Erfarenhet av arbete i HR-system
Intresse av att digitalisera och implementering av administrativa processer
Intresse för att översätta rutiner och policys till strukturerade, digitala flöden
Efter lite handledning gå över till att självständig projektleda
God administrativ förmåga och systemvana
Meriterande
Erfarenhet av HR-systemet FLEX HRM
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-09
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
