HR-administratör till Jefferson Wells

Experis AB / Administratörsjobb / Oskarshamn
2025-11-14


Visa alla administratörsjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred, Västervik, Vimmerby eller i hela Sverige

Är du en strukturerad och noggrann person med erfarenhet av HR-administration? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Oskarshamn. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa ordning, kvalitet och struktur i HR-processerna.

HR-administratör till Jefferson Wells

Är du en strukturerad och noggrann person med erfarenhet av HR-administration? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Oskarshamn. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa ordning, kvalitet och struktur i HR-processerna.

Ort: Oskarshamn
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag på plats (onsite)

Om rollen

Som HR-administratör kommer du att arbeta brett med personaladministration och stödja HR- och lönefunktionerna i deras dagliga arbete. Du hanterar uppgifter kopplade till anställningscykeln, registrering och uppdatering av information i HR-system samt förbereder dokument och rapporter enligt gällande rutiner.

Arbetet utförs på plats i Oskarshamn och passar dig som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor.

Exempel på arbetsuppgifter

Hantera personaladministration kopplat till anställningar, förändringar och avslut

Uppdatera och underhålla data i HR-system

Förbereda rapporter och dokumentation enligt fastställda riktlinjer

Stötta i enklare löne- och tidsrapporteringsuppgifter

Säkerställa korrekt hantering av personalinformation och interna rutiner

Vi söker dig som

Har utbildning inom HR, lön, ekonomi eller liknande - alternativt motsvarande erfarenhet

Har minst 2 års erfarenhet av HR-administration, inklusive arbete i HR-system

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Har goda IT-kunskaper, särskilt i Excel och vanliga Office-program

Är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta strukturerat

Meriterande: Erfarenhet av löneadministration och tidrapportering.

Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup, en global koncern och ledande aktör inom rekrytering och konsultlösningar för specialister och chefer. Vi erbjuder karriärmöjligheter inom bland annat HR, ekonomi, inköp, logistik och teknik. Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och arbeta med spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.

Publiceringsdatum
2025-11-14

Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu". Vi arbetar med löpande urval - skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "69876402-1dc6-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Balder Sörensen
balder.sorensen@manpower.se

Jobbnummer
9604542

Prenumerera på jobb från Experis AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experis AB: