HR-administratör till Jefferson Wells
2025-11-14
Är du en strukturerad och noggrann person med erfarenhet av HR-administration? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Oskarshamn. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa ordning, kvalitet och struktur i HR-processerna.
Ort: Oskarshamn
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag på plats (onsite)
Om rollen
Som HR-administratör kommer du att arbeta brett med personaladministration och stödja HR- och lönefunktionerna i deras dagliga arbete. Du hanterar uppgifter kopplade till anställningscykeln, registrering och uppdatering av information i HR-system samt förbereder dokument och rapporter enligt gällande rutiner.
Arbetet utförs på plats i Oskarshamn och passar dig som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera personaladministration kopplat till anställningar, förändringar och avslut
Uppdatera och underhålla data i HR-system
Förbereda rapporter och dokumentation enligt fastställda riktlinjer
Stötta i enklare löne- och tidsrapporteringsuppgifter
Säkerställa korrekt hantering av personalinformation och interna rutiner
Vi söker dig som
Har utbildning inom HR, lön, ekonomi eller liknande - alternativt motsvarande erfarenhet
Har minst 2 års erfarenhet av HR-administration, inklusive arbete i HR-system
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Har goda IT-kunskaper, särskilt i Excel och vanliga Office-program
Är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta strukturerat
Meriterande: Erfarenhet av löneadministration och tidrapportering.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup, en global koncern och ledande aktör inom rekrytering och konsultlösningar för specialister och chefer. Vi erbjuder karriärmöjligheter inom bland annat HR, ekonomi, inköp, logistik och teknik. Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och arbeta med spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.
