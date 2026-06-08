HR-administratör till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
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2026-06-08
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Ref: 20261392
Vill du kombinera service, administration och HR i en roll där du gör verklig skillnad för Malmöborna? Är du en person som gillar att hjälpa andra, skapa struktur och bidra till effektiva arbetssätt? Då kan du vara vår nästa kollega.
Välkommen till vårt HR-team
På Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi varje dag för att skapa en trygg och kvalitativ vård och omsorg för Malmöborna. För att våra verksamheter ska fungera väl behövs ett professionellt HR-stöd, och här spelar du en viktig roll.
Nu söker vi en HR-administratör till enheten HR-administrativt stöd – ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge chefer och medarbetare ett serviceinriktat, rättssäkert och effektivt stöd inom HR-administration.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som HR-administratör är du en viktig kontaktperson för chefer och HR-rapportörer i frågor som rör anställningsadministration, personalsystem och HR-processer.
I rollen kommer du bland annat att:
ge stöd och vägledning i HR-administrativa frågor
hantera anställningsrelaterad administration
ge support i våra personalsystem
ta fram information, underlag och rapporter
bidra till att utveckla arbetssätt och processer tillsammans med kollegor
delta i stadsövergripande nätverk och utvecklingsinsatser.
Du har många kontaktytor och möter både chefer och medarbetare via telefon, e-post och möten. Ingen dag är den andra lik, och du blir en viktig del av att skapa god service och hög kvalitet i våra HR-processer.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning motsvarande 3 år
Erfarenhet av personaladministration
Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
Erfarenhet av att ge administrativt och verksamhetsnära stöd till chefer
Van att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Erfarenhet av Office-paketet
Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av administrativt arbete inom vård och omsorg
Erfarenhet av dygnet runt-verksamheter
Erfarenhet av att ge support via telefon och mejl
Erfarenhet av Medvind och PersonecP
Vi söker dig som är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera, följer upp när det behövs och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och god service i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Hos oss får du inte bara en trygg anställning med pensionssparande, friskvård och möjligheten till semesterväxling. Du får även härliga arbetskamrater som bidrar till en positiv arbetsmiljö och en central arbetsplats belägen på Kungsgatan 13. Våra arbetstider är mellan kl. 08:00-16:30 med möjlighet till flex. Du får även möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat (1 oktober till 30 juni)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Vill du vara med och göra skillnad i våra Malmöbor? Observera att vi kommer göra löpande urval, så ansök redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "60208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Johan Yvlin johan.yvlin@malmo.se +4640342000 Jobbnummer
9952200