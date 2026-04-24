HR-administratör till grundskoleförvaltningen
2026-04-24
Ref: 20261008 Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strukturerad och engagerad HR-administratör med huvudsakligt fokus på arbete med vår korttidsbemanning!
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Administration kopplat till vår korttidsbemanning och vikariebank.
Anställningsadministration.
Administrera rekrytering av vikarier, inklusive planering av intervjuer och kontroll av underlag.
Besvara frågor och stötta skolornas chefer och vikarier via mejl och telefon.
Introduktion av korttidsvikarier.
Arkivering och diarieföring av beslut.
Utveckling och förbättring av processer kopplat till korttidsbemanning och vikariehantering.
Här erbjuds du ett nära samarbete med andra HR-administratörer samt övriga funktioner inom avdelningen. Du kommer få möjlighet att vara med från start i en administrativ enhet och, tillsammans med dina kollegor, bidra till att utveckla och förbättra administrativa processer.
Vill du ta referens på oss? Kontakta vår kollega Caroline Eriksson: mailto:caroline.eriksson@malmo.se
, 0721-605775.
Ta chansen att få jobba för varje elevs bästa skola tillsammans med oss!Kvalifikationer
Vi söker dig med minst gymnasial utbildning samt minst ett års erfarenhet av HR-administration. Har du en kandidatexamen inom HR är det meriterande. Likaså om du har tidigare erfarenhet av anställningsadministration och rekryteringsadministration. Det är ett plus om du har tidigare relevant erfarenhet från offentlig verksamhet eller större privat organisation.
Du har grundläggande kunskap i den arbetsrätt som är relevant för uppdraget och god administrativ förmåga. För att trivas och kunna leverera i uppdraget tror vi även att du har lätt för att arbeta i- och förmåga att lära dig nya system.
Som person är du strukturerad och trivs i en stöttande roll. Du kan självständigt planera och prioritera i ditt arbete,och trivs när du får samarbeta med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen består av tre enheter som arbetar med HR-stöd, kompetensförsörjning och rekrytering. Vi är 35 kompetenta kollegor med olika specialistkunskaper som i nära samarbete ger professionellt stöd och goda förutsättningar för förvaltningens chefer. Vi trivs på jobbet eftersom vi har mycket frihet och möjligheter att utvecklas i vårt arbete. Våra chefer har hög tilltro till sina medarbetare men också höga förväntningar på att vi bidrar till avdelningens utveckling. Om kul på jobbet innebär ett ständigt lärande kan vår HR-avdelning vara en plats för dig. Oavsett roll är vårt viktigaste uppdrag att arbeta för varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
