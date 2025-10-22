HR-administratör till Försvarsmedicincentrum - Vikariat 2 år
2025-10-22
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Vi söker en HR-administratör som vill utvecklas i en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtfas.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg.
HR-avdelningen på Försvarsmedicincentrum kallas även J1 och består av 5 medarbetare som tillhör förbandets stab. Hos oss arbetar vi aktivt med att attrahera, rekrytera, bemanna och utveckla vår personal. Vi arbetar brett med HR-, rekrytering och arbetsgivarfrågor på lokal nivå, men även på central nivå inom hela Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-administratör hos oss kommer du att arbeta med varierande administrativa uppgifter inom våra olika arbetsområden. Det kan vara allt ifrån att upprätta anställningsavtal, reseadministration samt skift- och arbetstidsplanering.
Du kommer även att ansvara för FömedC personalarkiv och på ett självständigt sätt se till att dess administrativa processer upprättas, följs och underhålls. Övriga uppgifter av administrativ karaktär kan också förekomma.
Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning till HR-administratör, personaladministratör eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete
• God kunskap i svenska och engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att skapa förtroendegivande relationer som gör att du kan samarbeta med både medarbetare och chefer. En förutsättning för att klara arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är strukturerad och noggrann samt att du tycker om att stödja andra. Då vi jobbar brett inom avdelningen behöver du vara flexibel och kunna arbeta med uppkomna arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Kvalificerade kunskaper i officepaketet främst Excel
• Tidigare anställning i Försvarsmakten
• Erfarenhet från arbete i myndighet eller offentlig verksamhet
• Övrig information
Anställningsform: Vikariat 2 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Civil befattning. Individuell lönesättning tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.
Innan anställning genomförs säkerhetsprövning och registerkontroll.
Upplysningar om befattningen
Personalchef HR-avdelningen Mats Karlsson nås via växeln 031-692000 eller via mail: fomedc-j1@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Annika Winblad
HR-Generalist Paula Strege
Nås via växeln 031-692000 eller via mail: fomedc-j1@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: SACO-Gbg@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet: ofgbg-fomedc@mil.se
Försvarsförbundet: Forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9568703