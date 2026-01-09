HR-administratör till Förhandlingsenheten
Är du en skicklig och driven administratör som älskar att leverera god service? Då kan du vara vår nya HR-administratör!
Vilka är vi?
HR-avdelningen tillhör kommundirektörens kontor och har som grunduppdrag att verkställa kommunens personalpolitik. Utifrån den politiska visionen arbetar vi både strategiskt och operativt. I uppdraget ingår även att utveckla och kvalitetssäkra HR-processer och rutiner.
Genom konsultativt och verksamhetsnära stöd inom HR-området möjliggör vi för verksamheten att utföra och utveckla välfärdsuppdraget och för att Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.
HR-avdelningen inrymmer samtliga av kommunens centrala HR-funktioner, och består av fyra enheter; löneenheten, HR-enheten, förhandlingsenheten och rekryteringsenheten.
Förhandlingsenheten består av sju engagerade och erfarna kollegor som präglas av ett starkt kollegialt samarbete och kunskapsutbyte. Vi arbetar lösningsorienterat, ser möjligheter där andra ser hinder och värdesätter ett positivt arbetsklimat.
Du hittar oss i ljusa, öppna och trevliga lokaler på Slottsgatan 116-118 och snart ser vi fram emot en flytt till det nyrenoverade Rådhuset.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som HR-administratör på visstid är du en resurs och ett stöd till dina kollegor på HR-avdelningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är av administrativ karaktär som exempelvis att sammanställa statistik, stötta i inköp och bokningar, göra underlag till presentationer eller uppdrag rörande lönebildningsfrågor.
Då uppdraget är avlastning under frånvaro av tillsvidareanställda medarbetare kan uppdragets innehåll förändras över tid. Det är viktigt att du tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och med noggrannhet.
Att arbeta strukturerat och effektivt med administrativa flöden är självklart för dig och då du kan komma att hantera känslig och sekretessbelagd information är hög integritet och professionalitet ett krav.
Som en del av HR-avdelningen är du Norrköpings kommuns ansikte utåt och en viktig del i hur vårt arbetsgivarvarumärke uppfattas.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleexamen inom HR, beteendevetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete inom service och/eller administration, gärna inom HR-sektorn. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Som person är du serviceinriktad och skicklig på att förstå motpartens behov och utifrån detta hitta lösningar. Du är lyhörd i samarbetssituationer och trivs även med självständigt arbete där du planerar och organiserar din arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
I perioder kan inflödet av ärenden vara större, därför ser vi att du har förmåga att behålla ett lugnt och positivt sätt även i stressiga situationer.
Du är van att använda officepaketet och har goda kunskaper i excel. För att lyckas i tjänsten krävs också att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstid
Längd på anställning: 6 månader
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 15 februari, urval sker löpande
Kontakt: Om du har frågor är du välkommen att kontakta förhandlingschef Christine Leiris, christine.leiris@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
