HR-Administratör till Finnlines
2026-01-20
Vi söker en HR-Administratör för att ingå i vårt Swedish Sea Personnel Team.
Som HR-administratör inom Finnlines Ship Management är du arbetsgivares representant och ger stöd i personalfrågor till våra avdelningschefer och anställda ombord på våra fartyg.
Vi har över 300 anställda ombord på våra svenskflaggade fartyg som trafikerar linjerna mellan Malmö och Travemünde coh Malmö-Swinoujscie. Vi har vårt kontor i Malmö i Norra Hamnen.
Som kollega blir du en del av vårt HR-team i Malmö.
Vi söker dig som är positiv, prestigelös och trivs att arbeta i team såväl som självständigt. Stundtals och periodvis kan det vara högt tempo och då hjälps vi åt. Vi har många ansvarsområden som kräver goda kunskaper och vi vet egentligen aldrig hur "dagen kommer att te sig".
Du kommer jobba brett med olika typer av HR-frågor. De viktigaste:
• Rekrytering, planering och bemanning är en stor del av ditt arbete
• Ge stöd och vägledning till arbetsledare ombord i arbetsrätt och kollektivavtalsrelaterade frågor
• Utveckling och implementering av våra rutiner och policys
• Rehabilitering
• Tillsyn av sjöpersonalens kvalifikationer och certifikat samt behörigheter
• Samordning av utbildning
• Samverkan med våra viktiga intressenter som Fackförbund, Företagshälsovård, Sjöfartsskolor
Hantering av löneadministrativa ärenden, lönekörning
Eftersom vi är ett litet team läggs stor vikt vid din personlighet. Vi ska ha roligt på jobbet! Vi söker en HR-administratör som gärna har arbetat några år inom HR och som är redo att anta utmaningarna inom sjöbranschen. Det är inte helt lätt att hitta personal, så du måste verkligen vara envis ibland.
• Du måste ha 2-3 års erfarenhet av HR-administration och rekrytering
• Kandidatexamen eller motsvarande inom relevant område
• Självständigt sätt att tänka och arbeta, du är trygg i din roll och är tydlig
• Erfarenhet av kollektivavtal & arbetsrätt
• Flytande svenska och förmåga att använda engelska som arbetsspråk
• Erfarenhet från rederiverksamhet/arbete ombord kan vara en fördel framför högre utbildning)
Om organisationen
Finnlines är ett ledande Rederi för Roro- och passagerartrafik i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Bolagets passagerarfartyg erbjuder tjänster från Finland till Tyskland och via Åland till Sverige samt från Sverige till Tyskland. Finnlines är en del av Grimaldi-group.
Välkommen med ansökan via vår hemsida www.finnlines.com
Frågor; Elisabeth Svenning, Sea Personnel Manager, 076-1159580
Ange löneanspråk. Intervjuer hålls löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnlines Ship Management AB
(org.nr 556314-8369), http://www.finnlines.com
Lappögatan 3b (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finnlines Ship Management AB Jobbnummer
9693481