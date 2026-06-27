HR-administratör till Epiroc
Manpower Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Örebro Visa alla ekonomiassistentjobb i Örebro
2026-06-27
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📍 Örebro | Heltid | Konsultuppdrag via Manpower | Start 3 augusti | Minst 6 månader
Vill du ta nästa steg inom HR och arbeta i en administrativ nyckelroll hos ett av Örebros mest attraktiva företa
Nu söker Manpower en HR-administratör till Epiroc. Vi söker dig som gillar administration, har lätt för att sätta dig in i nya system och processer och trivs i en koordinerande roll där struktur, service och kvalitet står i fokus.
Uppdraget startar den 3 augusti och pågår i minst sex månader, med god möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-27Om tjänsten
Som HR-administratör blir du en viktig del av Epirocs Talent Acquisition-team. Du arbetar nära rekryterare och ansvarar för att den administrativa delen av rekryterings- och anställningsprocessen fungerar smidigt och håller hög kvalitet. Tjänsten är placerad hos Epiroc i Örebro och arbetet utförs på plats på kontoret. Rollen är inte en hybridtjänst, vilket innebär att du arbetar onsite fem dagar i veckan.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Administrera anställningsavtal och annan HR-dokumentation
Registrera och uppdatera information i olika HR-system
Säkerställa att personaladministrationen är korrekt och följer gällande rutiner
Ge administrativt stöd till rekryterare genom hela rekryterings- och anställningsprocessen
Koordinera administrativa aktiviteter kopplade till rekrytering och onboarding
Hantera flera administrativa processer parallellt och arbeta mot uppsatta deadlines
Bidra till effektiva arbetssätt och en välfungerande HR-administration
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande,
Har erfarenhet av administrativa och koordinerande arbetsuppgifter, gärna inom HR, rekrytering eller bemanning
Har en grundläggande förståelse för hur en rekryteringsprocess fungerar - från behov till anställning
Har mycket god systemvana och snabbt kan sätta dig in i nya digitala verktyg och arbetssätt
Arbetar obehindrat i Microsoft Office, särskilt Excel
Kommunicerar mycket väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Arbetar noggrant, strukturerat och med hög kvalitet
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strukturerad och noggrann
Serviceinriktad och professionell i din kommunikation
Självständig och ansvarstagande
Snabblärd och nyfiken
Effektiv och trivs med ett högt arbetstempo
En lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och hjälper till där det behövs
Vi erbjuder
Hos Epiroc blir du en del av ett engagerat Talent Acquisition-team där du får möjlighet att utvecklas i en bred HR-administrativ roll. Här får du arbeta i en modern och internationell organisation tillsammans med engagerade kollegor och bidra till en professionell rekryteringsprocess.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Jag går snart på semester och vill därför gärna komma i kontakt med kandidater så snart som möjligt. Skicka därför in din ansökan redan idag - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Löf
Konsultchef, Manpower
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Engelbrektsgatan 6 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Malin Löf malin.lof@jeffersonwells.se Jobbnummer
9982060