HR-administratör till Chalmers tekniska högskola
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vi söker en HR-administratör till Chalmers tekniska högskola. Rollen innebär ett övergripande ansvar för att samordna och stödja arbetet inom HR-administration vid en av högskolans institutioner. Arbetet utförs i nära dialog med institutionens ledning, projektledare, HR-partner, kollegor samt administrativ chef.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Hantera anställningsärenden i Primula (nyanställningar, förlängningar, uppsägningar, uppdragstillägg, befordringar, ändringar och avslut av anställningar i alla kategorier)
• Vara huvudansvarig PDB-registrator - säkerställa personalens/gästers CID och access.
• Hantera migrationsfrågor kopplat till anställning och gästforskares besök.
• Förbereda och hantera nycklar, passerkort och information för personal och gäster.
• Anmäla försäkring till gäster.
• Diarieföra avtal mm i 360.
• Administrera forskarbostäder i samarbete med ISMO.
• Vara delaktig i pre- och onboarding av nyanställda. Vid behov uppdatera processer tillsammans med övriga HR-administratörer.
• Stödja anställda och gäster i anställnings- och HR-administrativa frågor.
• Informera verksamhetsstödet om förändringar i personalstyrkan.
• Utveckla det HR-administrativa området tillsammans med övriga fyra HR-administratörer inom ME-institutionen med stöd av en HR-partner för institutionen.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-06-22 och beräknas pågå till och med 2027-01-31 med möjlighet till förlängning ytterligare en (1) månad).
Semester för konsulten är i förväg planerad till perioden 10 juli-7 augusti. Detta innebär att du inleder uppdraget med en kortare arbetsperiod för att möjliggöra en smidig överlämning. Därefter är du åter i tjänst från och med den 10 augusti 2026, vilket ger goda förutsättningar att strukturerat sätta dig in i rollen.
Krav för tjänsten:
• Minst två (2) års erfarenhet av HR-administration
• Kunna kommunnicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Mycket god förmåga att kunna strukturera upp sitt arbete självständigt
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av arbete med HR-frågor inom en akademisk miljö
• Arbetat med HR-administration de senaste tolv (12) månader i ett uppdrag som varat minst sex (6) månader
• Relevant utbildning inom HR administration
• Kunskaper i grundläggande arbetsrätt.
Om dig
Du har en god förmåga att samarbeta och trivs i grupp, exempelvis i nära samarbete med andra HR-administratörer och HR-partners. Du känner dig bekväm i en akademisk och internationell miljö och uppskattar att arbeta i en verksamhet präglad av kunskap, mångfald och olika perspektiv. Du uppvisar hög social kompetens, är lyhörd och bemöter andra på ett respektfullt och professionellt sätt. Genom ditt förhållningssätt bidrar du aktivt till en inkluderande arbetsplats där samarbete, öppenhet och mångfald värdesätts.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-05-21.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
