HR-administratör sökes i Oskarshamn
Perido AB / Administratörsjobb / Oskarshamn Visa alla administratörsjobb i Oskarshamn
2025-11-04
Har du minst 2 års erfarenhet av HR-administration? Är du en strukturerad och engagerad person som trivs med att skapa ordning och flyt i HR-processer? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi på Perido en HR-administratör. Företaget är en världsledande leverantör av transportlösningar och tillsammans med partners och kunder driver dom omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på kundens kontor i Oskarshamn.Arbetsuppgifter
Som HR-administratör ansvarar du för att ge administrativt stöd inom HR-området och bidra till att processer fungerar smidigt. Du kommer även att hantera enklare uppgifter inom lön och tidrapportering.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Underhålla personalregister och dokumentation i våra system
Uppdatera data för en avdelning eller grupp av medarbetare
Förbereda rapporter enligt givna riktlinjer
Hantera dokument kopplade till hela medarbetarens livscykel, från anställning till avslut
Stödja i enklare löne- och tidrapporteringsadministration
Dina egenskaper
För att lyckas i det här uppdraget ser vi att du är en skicklig administratör som är ordningsam, noggrann och strukturerad, samt har ett gott öga vad gäller prioritering av arbetsuppgifter. Vi tror att du trivs när tempot är högre och med god samarbetsförmåga och stort engagemang ser du till att alltid ge den bästa servicen. Du värdesätter kvalitén i det du levererar och tar ansvar för ditt arbete.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning eller yrkesutbildning inom lön, HR, ekonomi eller liknande
Alternativt relevant arbetslivserfarenhet som kan ersätta formell utbildning
Minst 2 års erfarenhet av HR-administration, inklusive HR-system och medarbetarprocesser
Goda IT-kunskaper, särskilt inom HR-system, Excel och Office-paketet
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av löneadministration och tidrapporteringTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35479 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9588165