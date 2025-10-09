HR-administratör sökes för framtida uppdrag!
Perido AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-10-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du minst 3 års erfarenhet inom HR-administration och trivs i en stöttande och koordinerande roll? Vi söker dig inför kommande uppdrag hos vår kund - en möjlighet för dig som vill bidra med din kompetens inom HR-administration, processförbättring och kvalitetsarbete i en organisation där utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi på Perido en HR-administratör. Företaget är en världsledande leverantör av transportlösningar och tillsammans med partners och kunder driver dom omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på företagets huvudkontor i Södertälje, mer information om startdatum och uppdragslängd ges om du blir aktuell för ett uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppdraget innefattar alla de för rollen vanliga arbetsuppgifterna så som att administrera allt vid en ny anställning, det som kan ske under en anställning - ex. tjänstledighet, byte av lön, byte av tjänsteställe, friskvård, pensioner m.m. - samt det administrativa kring en avslutad anställning.
Dina egenskaper
För att lyckas i det här uppdraget ser vi att du är en skicklig administratör som är ordningsam, noggrann och strukturerad, samt har ett gott öga vad gäller prioritering av arbetsuppgifter. Vi tror att du trivs när tempot är högre och med god samarbetsförmåga och stort engagemang ser du till att alltid ge den bästa servicen. Du värdesätter kvalitén i det du levererar och tar ansvar för ditt arbete.
Låter det här som en intressant utmaning? I så fall vill vi gärna veta mer om dig, så skicka in din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Universitetsexamen i relevant område för rollen
HR-profil med minst tre års erfarenhet från HR-administration
Erfarenhet av att arbeta med ett stort HR-system(helst SAP/Framgångsfaktorer), förtrogenhet med ärendehanteringssystem som t.ex ServiceNow, och en bakgrund inom olika systemlösningar och projektledning.
Förmåga att använda IS/IT-administrativa system för att ge effektivt stöd och förbättra effektivitet i den dagliga verksamheten.
Kunskaper i att arbeta med MS Office 365, särskilt Excel
Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Omfattning och tillträde
Vi går igenom ansökningar löpande och kontaktar aktuella kandidater vid inkommande behov. Omfattning och tillträde varierar beroende på vilket uppdrag du blir aktuell för.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Fredrika Lundmark som kan nås på fredrika.lundmark@perido.se
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35387 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9549346