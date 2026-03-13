HR-administratör rekrytering till FömedC
2026-03-13
HR-administratör med inriktning rekrytering
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Vi söker en HR-administratör med inriktning rekrytering som vill utvecklas i en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtfas.
Om oss
Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg.
HR-avdelningen på Försvarsmedicincentrum kallas även J1 och består av 5 medarbetare som tillhör förbandets stab. Hos oss arbetar vi aktivt med att attrahera, rekrytera, bemanna och utveckla vår personal. Vi arbetar brett med HR-, rekrytering och arbetsgivarfrågor på lokal nivå, men även på central nivå inom hela Försvarsmakten genom att stödja med strategisk personalförsörjning avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-administratör med inriktning rekrytering kommer du arbeta tillsammans med övriga HR-kollegor med i huvudsak arbetsuppgifter riktade mot rekrytering. Du kommer att arbeta nära tillsammans med HR-generalisten som är ansvarig för rekryteringen till FömedC. Din roll blir att stödja i rekryteringsprocessens samtliga administrativa delar, allt ifrån att planera inför rekrytering, upprätta och publicera annonser i ReachMee, kalla till intervjuer, genomföra telefonintervjuer, dokumentera, administrera vid referenstagning mm. För att säkerställa hög kvalitet igenom hela rekryteringsprocessen kommer du även att ansvara för att våra administrativa processer inom rekrytering upprättas och underhålls. Övriga uppgifter av administrativ karaktär kan också förekomma. Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid. Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom företrädesvis personalvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivare bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Microsoft Office företrädesvis inom Excel.
Meriterande
• Aktuell erfarenhet av HR administration med inriktning rekrytering i offentlig verksamhet.
• Grundläggande kunskaper i ReachMee.
• Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten.
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att skapa förtroendegivande relationer som gör att du kan samarbeta med både medarbetare och chefer. En förutsättning för att klara arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är strukturerad och noggrann samt att du tycker om att stödja andra. Då vi jobbar brett inom avdelningen behöver du vara flexibel och kunna arbeta med uppkomna arbetsuppgifter. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv och dina kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Civil eller militär befattning: Civil
Individuell lönesättning tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.
Innan anställning genomförs säkerhetsprövning och registerkontroll.
Upplysningar om befattningen
Personalchef FömedC, Mats Karlsson
Nås via växeln 031-692000 eller via mail: fomedc-j1@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Mail till: fomedc-j1@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, saco-gbg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9796487