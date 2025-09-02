HR-Administratör inriktning lön
KB Jem & Fix / Administratörsjobb / Svalöv Visa alla administratörsjobb i Svalöv
2025-09-02
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KB Jem & Fix i Svalöv
, Eslöv
, Landskrona
, Klippan
, Höör
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av jem & fix? Vi växer i en rasande fart, och behöver nu komplettera vår HR-avdelning med en erfaren löneadministratör till vårt huvudkontor i Svalöv!Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som HR support/lön är du med i lönekörning. Du arbetar tätt med HR, butikschefer och medarbetare samt externa intressenter. Du har en central roll och är kontaktperson i frågor som rör lön, anställningsvillkor och andra personaladministrativa frågor.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Lönekörning för kollektivanställda och tjänstemän (Agda PS, Agda Webb)
Hantering av diverse personaladministrativa uppgifter
Arbetsgivardeklerationer och rapportering till myndigheter
Förmånsadministration
Support till hela organisationen rörande löne-/personal frågor.
Vem är du?
Vi ser att du är noggrann, ansvarstagande och uppskattar ordning och reda. Vi ser även att du trivs i en roll där du får kombinera siffor med service, och du känner dig trygg i att arbeta självständigt men även tillsammans med andra.
Vi förväntar oss
Några års erfarenhet av löneadministration, gärna inom detaljhandel.
God kunskap om kollektivavtal och regelverk.
Erfarenhet av lönesystem - meriterande är tidigare arbete i Agda
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Om jem & fix
jem & fix är en lågprisbyggmarknad inom bygg, hem och trädgård. Vi är ett familjeägt dansk-svenskt bolag som öppnade sin första butik i Sverige 2005. Sedan dess har vi expanderat stadigt och bygger nya butiker löpande. I dagsläget har vi över 300 butiker spridda över Sverige, Danmark och Norge. Det gör oss till Nordens ledande lågprisbyggmarknad.
Som anställd hos oss får du:
En informell och professionell organisation som agerar snabbt med korta beslutsvägar, tillit samt frihet under ansvar.
Engagerade och erfarna kollegor som brinner för detaljhandel.
En stark kultur som präglas av samarbete, utveckling och framgång.
Goda anställningsvillkor och personalförmåner.
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 1
Omfattning: Deltid 75%
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
Lokalisering: Du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor i Svalöv.
Lön: Enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval, sök tjänsten redan idag!
Vi ser fram emot din ansökan och välkomnar dig att bli en del av vårt team på jem & fix. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: eco@jemfix.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KB Jem & Fix
Per Bondessons väg 2080 (visa karta
)
268 31 SVALÖV Arbetsplats
jem & fix Jobbnummer
9488349