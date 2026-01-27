HR-administratör i Solna
2026-01-27
Vill du bidra till struktur, service och arbetsglädje i en organisation där människor står i centrum?
Är du en serviceinriktad och engagerad person som trivs med administrativa arbetsuppgifter och gärna har erfarenhet inom HR, lön eller sustainability/ESG? Då kan detta vara rätt roll för dig. Toyota Material Handling Sweden, Sveriges ledande leverantör av truckar, söker nu en ansvarstagande administratör som tycker om ordning och reda och som brinner för att stötta sina kollegor i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en viktig del av HR-avdelningen och ett nära stöd till organisationen och våra fem dotterbolag. Du arbetar med personaladministration och administrativa uppgifter inom HR-området, där även sustainability- och ESG-relaterad rapportering ingår. Du har också en central roll som kontorsansvarig för vårt huvudkontor i Solna, där cirka 100 medarbetare har sin arbetsplats. Här bidrar du till att kontoret fungerar smidigt och trivsamt genom kontakt med leverantörer och hyresvärd, beställningar av kontorsmaterial och genom att ta hand om externa besökare.
Du blir en del av vårt HR-team som består av sex personer och arbetar nära dina kollegor i en vardag som präglas av samarbete, hjälpsamhet och prestigelöshet. Rollen passar dig som tycker om variation, som gärna har många kontaktytor och som trivs med att vara den som får saker att flyta på - både i det stora och i det lilla. Utöver HR-administration stöttar du i olika HR-processer och hanterar även enklare löneadministrativa uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som är varm, jordnära och lösningsorienterad, och som tycker om att skapa en positiv arbetsmiljö omkring dig. Du är strukturerad, noggrann och har ett genuint servicetänk. Du tar gärna egna initiativ, är trygg i att arbeta självständigt och har lätt för att prioritera när flera uppgifter pågår samtidigt. Du är prestigelös, hugger i där det behövs och gör gärna det lilla extra för att bidra till trivsel och god stämning på kontoret. Eftersom rollen innebär många kontakter inom organisationen trivs du med att arbeta på plats och vara synlig i verksamheten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom HR eller i HR-system, samt att du är van vid att arbeta i Office-paketet och olika system. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Framför allt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra med engagemang, serviceglädje och omtanke. Det är meriterande om du bor i Solna med omnejd.Om företaget
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av manuella och automatiserade truckar samt tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning, rådgivning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och cirka 600 dedikerade medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering. Vi är ett sälj- och servicebolag inom en global koncern.
Toyota Material Handling som arbetsgivare
Vi är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work. 86 % av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter.
Vårt erbjudande:
* Vi erbjuder en trivsam och familjär stämning, kompetenta och engagerade kollegor och tryggheten i att arbeta i en stabil och global koncern
* Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
* Arbetsgivarbetald vårdförsäkring
* Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
* Anställningen inleds med visstidsanställning enligt Teknikavtalet Unionen i sex månader med målsättning att övergå till tillsvidareanställning
Mer information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer med case, personlighetstest, referenstagning och bakgrundskontroll. Vi undanber oss kontakt med rekryteringssajter.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Niklas Jalkner, VD, tel. 076- 116 31 50
Välkommen med din ansökan för att bli en del av ett starkt gäng!
Intervjuer hålls löpande.
Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 2026-02-11 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-5574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
(org.nr 556198-2868) Arbetsplats
Toyota Material Handling Sweden AB Kontakt
Toyota Material Handling Niklas.Jalkner@se.toyota-industries.eu Jobbnummer
9707946