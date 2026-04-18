HR-administratör
2026-04-18
Om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, språk och bedömning samt betygsfrågor. Institutionen har ca 220 medarbetare varav ca 30 tillhör verksamhetsstödet.
Institutionen är beläget i Pedagogen på Grönsakstorget i centrala Göteborg.
Du kan läsa mer om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik under https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik.
Vad vi kan erbjuda dig
Som anställd vid Göteborgs universitet får du tillgång till en rad förmåner och försäkringar. Du kan läsa mer om dessa på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/formaner-och-forsakringar-vid-goteborgs-universitet.
Du får även tillgång till ett brett internt utbildningsutbud som stöd i din professionella utveckling.
Vi värnar om en god balans mellan arbete och fritid. Därför finns möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan, i den mån det är förenligt med verksamhetens behov.
Om rollen som personaladministratör
Inom HR-funktionen, som är en del av verksamhetsstödet, arbetar två personer. Då vår personaladministratör går vidare till andra uppdrag söker vi nu en ersättare.
Rollen är bred och varierad, med fokus på löpande personal- och löneadministration. Du har många kontaktytor och samarbetar med medarbetare, chefer, kollegor inom verksamhetsstödet samt ingår i ett HR-nätverk på fakultets- och universitetsnivå. Rollen inefattar också att ge stöd och rådgivning i personal- och lönefrågor.
Kopplat till utbildningsverksamheten förekommer arbetstoppar vid vissa tidpunkter på året. Under lugnare perioder arbetar du proaktivt genom att planera inför kommande deadlines, utveckla arbetssätt samt kvalitetssäkra och följa upp HR-processer. Dina arbetsuppgifter
Hantera löpande personal- och löneadministration samt personalärenden
Bereda ärenden inför MBL-sammanträden
Arbeta med årsuppföljningar inom HR-området
Bevaka sjukskrivningar och ta fram personalstatistik
Samordna och administrera rekryteringsprocesser
Utveckla och kvalitetssäkra administrativa rutiner och processer inom HR
Ge stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och likabehandling
Andra arbetsuppgifter kan förekomma och rollen kan komma att utvecklas över tid
Kvalifikationer - Krav
Akademisk examen inom HR-området
Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av att arbeta självständigt och proaktivt med planering mot deadlines
Förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt och lösa problem på ett strukturerat sätt
Ett analytiskt och resultatinriktat arbetssätt med helhetsperspektiv
Mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god IT- och systemvana
Mycket god administrativ förmåga
Kvalifikationer - Meriterande
HR-arbete inom universitets- eller högskolesektorn
HR-arbete inom statlig förvaltning
HR-arbete inom annan offentlig förvaltning Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, självgående och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och trivs i en roll där tempot varierar över tid.
Du är noggrann och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. I rollen är du trygg och har ett genuint intresse för människor. Du förstår verksamhetens behov samt dina kontaktytors förutsättningar och drivkrafter.
Du har ett konsultativt arbetssätt och en god samarbetsförmåga. Du möter andra på ett professionellt och positivt sätt och har en väl utvecklad servicekänsla.
Urvalsprocess
Vid urvalet görs en helhetsbedömning. Den kandidat som sammantaget bedöms ha bäst förutsättningar att utföra och utveckla arbetsuppgifterna kommer att prioriteras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Arbetsprov kan komma att tillämpas som en del av rekryteringsprocessen.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning där Göteborgs universitet tillämpar 6 månaders provanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2026/354
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Kontaktuppgifter
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta André Jawahiri, administrativ chef, mailto:andre.jawahiri@gu.se Så ansöker du
