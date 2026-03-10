HR-administratör (50%) till bank i Karlshamn
2026-03-10
I Karlshamn, finns ett av Sveriges finaste bankkontor, där medarbetarna står i fokus! Nu söker vi en HR-administratör på 50% som trivs med administration, lönehantering och personalfrågor och vill bidra till en modern HR-funktion.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I denna roll avlastar du HR-avdelningen med HR-administration samtidigt som du bidrar till att modernisera och effektivisera HR-processer.
Du blir en nyckelperson i HR-funktionen och samarbetar nära alla 100 medarbetare på kontoret. Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och självständig och som trivs med att göra skillnad i en organisation där medarbetarna alltid står i fokus.
I denna roll blir du anställd av Academic Work och är ute på uppdrag hos vår kund. Tjänsten är på deltid (50%, flexibelt) och ska tillsättas omgående. Uppdraget förväntas vara slut i December 2026.Dina arbetsuppgifter
Självständigt hantera personalfrågor (gällande lön och anställning) och säkerställa att processer följs
Hantera avvikelser i lönehanteringen - övriga löner skickas till Stockholm för bearbetning
Stötta HR-teamet med rekrytering och onboarding
Bidra till modernisering och effektivisering av HR-processer
Vi söker dig som
Har kandidatexamen eller eftergymnasial utbildning inom HR, ekonomi eller administration
Har god administrativ förmåga och ordning i processer
Besitter kunskap i löneadministration
Har grundläggande kunskap i arbetsrätt
Är en god kommunikatör och erbjuder hög service
Har stor integritet och ansvarskänsla
Har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av en liknande roll
Erfarenhet av HCM HR-system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
