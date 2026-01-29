HR- och löneadministratör med ekonomi och servicekänsla
Det lokala bolaget med det stora bolagets möjligheter. Som proffs på både ventilation, kyla och energi utgår vi på Avent Drift & Innemiljö AB från kontor i Kalmar, Nybro, Oskarshamn och Karlskrona. Med Instalco som ägare har vi möjligheter att erbjuda ett ännu bredare utbud av service och tjänster.
Sedan starten 1998 har vi byggt upp en stark lokal förankring och ett gott rykte i branschen - något vi är stolta över och vårdar varje dag. Vi vänder oss till både offentlig och privat verksamhet så väl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, regioner, kommuner, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier.
Läs gärna mer om oss: www.avent.se
Tjänstebeskrivning
Vill du ha en bred och varierande roll där du får kombinera lönehantering, HR-arbete och ekonomiadministration? Vi söker dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta nära verksamheten och vill bidra till en positiv arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!
Som HR- och löneadministratör med ekonomi blir du en nyckelperson i vår organisation - en roll där du kombinerar struktur med omtanke och får möjlighet att påverka både uppgifter och processer. Du har det fulla ansvaret för lönehanteringen för cirka 65 medarbetare, både tjänstemän och kollektivanställda. Du säkerställer att alla anställda får rätt lön i rätt tid genom att hantera löneunderlag, beräkna löner, skatter, förmåner och avdrag samt hanterar utlägg. Du är också vår kontakt mot externa parter som försäkringsbolag och andra myndigheter, vilket gör dig till en central del i att skapa trygghet och ordning.
Vi erbjuder dig en dynamisk och varierad vardag. Du ger stöd och service till chefer och medarbetare, svarar på frågor, guidar och vägleder dina kollegor. Utöver löneadministration är du med och formar medarbetarupplevelsen, från att bidra med ett HR-perspektiv vid nyanställningar till att säkerställa en välkomnande introduktion för nya kollegor. Som HR- och löneadministratör ingår du i företagets Arbetsmiljögrupp.
Rollen innehåller även ekonomiska uppgifter som kund- och leverantörsreskontra samt andra administrativa inslag. Det här är en bred och utvecklande tjänst för dig som gillar variation, ansvar, ge service och att skapa värde både för kollegor och för vår verksamhet. Hos oss får du chansen att göra skillnad - varje dag.
Placeringsort för tjänsten är Kalmar, heltid med arbetstider kl. 07.00-16.00 och du rapporterar till Ekonomichef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi och löneadministration. Du kan vara nyutexaminerad och redo att ta dig an din första helhetsroll eller har du flera års erfarenhet av arbete med lön och ekonomi. Det viktigaste är att du har viljan och ambitionen att utvecklas, ett starkt engagemang och en flexibel inställning.
Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du har en hög servicenivå och ett professionellt bemötande. Du trivs med variation och har lätt för att växla mellan olika uppgifter, prioritera och hålla ordning även när tempot är högt. Som person är du hjälpsam, har ett digitalt intresse och ser möjligheter i att använda teknik för att effektivisera arbetet.
Vi ser gärna att du har ett intresse för HR-frågor och att du är trygg i att möta människor i olika situationer. Din kommunikativa förmåga gör att du skapar förtroende och bygger goda relationer med både kollegor och externa kontakter.
Dina kunskaper i svenska är goda, både tal och skrift. Du har en hög IT-mognad, erfarenheter i MS Office.
Har du erfarenhet av Fortnox och Visma 600 är detta mycket meriterande.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
snarast, dock senast söndagen den 8 februari 2026. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
