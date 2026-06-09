HR- och kommunikationsdirektör
Försvarets Materielverk (FMV) / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Är du en strategisk HR-ledare med erfarenhet av att driva förändring i komplexa verksamheter? Vi söker en HR- och kommunikationsdirektör som vill utveckla FMV:s strategiska arbete inom HR och kommunikation för att stärka områden som myndighetens ledarskap, kompetensförsörjning, kultur, förändringsförmåga och förtroende. Hos oss bidrar du till att skapa en stark och hållbar organisation som stärker Sveriges försvarsförmåga.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Sveriges säkerhetspolitiska situation ställer nya och ökade krav på Försvarets materielverk. Som en central aktör i uppbyggnaden av Sveriges försvarsförmåga har FMV under de senaste åren vuxit kraftigt för att möta ett ökat behov av materiel och försvarsförmåga. Parallellt med denna utveckling fortsätter arbetet med att stärka organisation, ledarskap och kompetensförsörjning för att långsiktigt möta verksamhetens behov. Genom att skapa hållbara strukturer och arbetssätt ska FMV säkerställa att myndighetens samlade kompetens och resurser används på bästa sätt för att möta framtidens krav.
Som HR- och kommunikationsdirektör leder du myndighetens HR- och Kommunikationsstab med cirka 75 medarbetare organiserade inom HR-stöd, kompetensförsörjning, kommunikation samt ledningsstöd. Du har det övergripande ansvaret för att utveckla FMV:s strategiska arbete inom HR, ledarskap, arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning, organisationsutveckling, myndighetsvarumärke och kommunikation
En viktig del av uppdraget blir att fortsätta utveckla myndighetens ledarskap och skapa förutsättningar för en effektiv, flexibel och hållbar organisation, präglad av en arbetskultur som bygger på tillit och samarbete.
Du leder genom chefer och har ett nära samarbete med generaldirektören, övriga ledningsgruppen och verksamhetens chefer. Du rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker en trygg och strategisk ledare som kombinerar resultatfokus och verksamhetsförståelse med ett tydligt arbetsgivarperspektiv och humanistiska värderingar. Du har integritet, mod och förmåga att stå upp för professionella bedömningar i komplexa och utmanande situationer. Genom ditt ledarskap skapar du förtroende, engagemang och goda förutsättningar för samarbete och utveckling.
Du har relevant akademisk examen inom HR, beteendevetenskap, juridik, ekonomi eller kommunikation, alternativt annan utbildning i kombination med gedigen erfarenhet från strategiska chefsuppdrag som vi bedömer motsvarar kraven för rollen.
Du har flerårig erfarenhet som HR-chef med verksamhets-, arbetsgivar- och ekonomiskt ansvar i en större organisation. Din bakgrund omfattar strategiskt HR-arbete i komplexa verksamheter, strategiskt ledningsgruppsarbete samt ledning genom andra chefer.
Vidare krävs erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete samt god förståelse för HR och kommunikations betydelse för verksamhetens utveckling och resultat.
Rollen ställer även krav på mycket god kunskap inom kompetensförsörjning, arbetsrätt, arbetsgivarpolitik, förändringsledning och organisationsutveckling. Samt krav på att du har mycket god förståelse för strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap samt intern och extern kommunikation.
Meriterande är erfarenhet från statlig eller annan politiskt styrd verksamhet, säkerhetskänslig verksamhet eller totalförsvaret samt arbete med strategisk kommunikation, varumärkesutveckling eller kommunikation i större organisationer.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 28 juni 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
Våra fackliga företrädare är Stefan Hållander (SACO), Madeleine Lithander (OFR/S), Lars Carlsson (OFR/O) och Peter Andersson (SEKO). Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Anna Arborelius på mailto:anna.arborelius@jeffersonwells.se
, 072-537 50 11 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld på mailto:rutger.carlheim-gyllenskiold@jeffersonwells.se
, 070-377 53 52. #LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9955249