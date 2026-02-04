HR- och administrativ koordinator till Lindborg & Söner
2026-02-04
OM OSS
Lindborg & Söner är ett familjeägt byggföretag med stolta traditioner och en stark framtidstro. Vi bygger vår verksamhet på kvalitet, långsiktiga relationer och en företagskultur där människan står i centrum. Hos oss möts erfarenhet och nytänkande - och just nu är vi inne i en spännande tillväxtfas. Vill du vara med och forma vår framtid? Då kanske det är dig vi söker!
DIN ROLL
Nu söker vi en självgående, driven och strukturerad HR- och administrativ koordinator som vill vara med och bidra till både ordning och utveckling i vår verksamhet. Rollen är bred och kombinerar samordnande arbetsuppgifter, administrativt stöd till både VD och ledningsgrupp och operativt HR-arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrativt stöd till VD och ledningsgrupp
Operativt HR-arbete (t.ex. rekrytering, introduktion, medarbetarfrågor)
Personaladministration och interna HR-processer
Hantering av avtal och kontakt med leverantörer
Samordningsuppgifter och intern kommunikation
Inköp till övriga verksamheten vid behov
Tjänsten är placerad i Örsundsbro.
OM DIG
Vi söker dig som har:
Grundläggande kunskap inom HR eller gedigen erfarenhet som VD-assistent eller administrativ koordinator.
Flytande svenska i tal och skrift, god administrativ förmåga
Mycket god digital kompetens och lätt för att lära dig nya system
Vana vid att driva möten och att strukturera upp möten, samordna aktiviteter
Meriterande:
Erfarenhet av lönearbete
Vana vid att sätta ihop intern kommunikation
Vana vid att prata inför andra (tex personalmöten)
Du som söker bör ha tidigare erfarenhet av liknande tjänster och besitta relevant utbildning eller jämförbar arbetslivserfarenhet.
Vidare ser vi att du är prestigelös, lösningsorienterad och vill driva saker framåt.
För att lyckas i rollen behöver du kunna jobba självständigt och se vad som behöver göras och förstå vad som påverkar affären.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
VARFÖR LINDBORG & SÖNER?
Hos oss får du en bred och varierad roll i ett företag där det är kort väg från idé till beslut. Du blir en del av ett familjärt team med hög ambitionsnivå. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och påverka - samtidigt som du får tryggheten i ett väletablerat företag med lång historia.
ANSÖKAN
För att söka tjänsten sänder du CV och personligt brev till vår interim hrpb Pernilla Aronsson på pernilla.aronsson@lindborg.se
Sista ansökningsdagen är 28feb men rekryteringsarbetet kommer att ske löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pernilla.aronsson@lindborg.se
Detta är ett heltidsjobb.
AB Lindborg & Söner (org.nr 556161-0329), https://www.lindborg.se/
Lindborg & Söner AB
