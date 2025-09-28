HR- generalist med goda kunskaper i lön
På Easy-Laser får du en nyckelroll i ett litet och sammansvetsat HR-team, där du bidrar med din kunskap inom HR-administration och utveckling av processer - samtidigt som du också ansvarar för vår löneprocess. Här får du möjlighet att växa i en organisation som värdesätter nära samarbete, öppen kommunikation och gemensam framgång. Detta är ett initialt ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt via Wise Consulting, med ambition att bli anställd hos Easy-Laser inom sex månader.
Om rollen
Som HR-generalist hos oss arbetar du nära vår HR-chef och kollegorna i verksamheten. Du blir ett viktigt stöd i hela HR-området, administration och rekrytering till lönekartläggning och processutveckling. Utöver detta kommer du även att ha självständigt ansvar för löneprocessen, vilket gör rollen både varierad och utvecklande.
På vårt kontor i Mölndal arbetar cirka 100 medarbetare inom hela kedjan - från produktutveckling till försäljning - och du rapporterar till HR-chefen.
Exempel på arbetsuppgifter:
HR-administration och stöd till chefer och medarbetare.
Rekryteringsstöd och koordinering av urvalsprocesser.
Drivande i utveckling av HR-processer och system.
Ansvara för lönekartläggning och rapportering till myndigheter.
Driva och ansvara för löneprocessen från ax till limpa.
Systemansvar för vårt lönesystem Flex HRM, vårt HR-system Sympa samt vårt rekryteringssystem Teamtailor.Publiceringsdatum2025-09-28Profil
Vi söker dig som trivs med en bred HR-roll där du får kombinera HR-arbete med löneadministration. Du är van vid att driva ditt arbete inom HR-administrativa uppgifter och projekt och är samtidigt trygg i att självständigt driva löneprocesser och tolka kollektivavtal.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du uppskattar att samarbeta med kollegor men har också förmågan att arbeta självständigt och driva frågor framåt. Ditt engagemang visar sig i att du är proaktiv och kommer självständigt med förslag på förbättring och effektivisering av våra processer.
Vi ser gärna att du har:
God erfarenhet av HR-administration och rekryteringsstöd.
Självständiga kunskaper inom lön och vana vid kollektivavtal, företrädesvis av Unionen och IF-Metall.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Mycket god IT-vana och erfarenhet av lönesystem samt MS365.
Relevant utbildning inom HR och/eller lön.
Mer om Easy-Laser och vårt erbjudande
Easy-Laser är världsledande inom laserbaserade mätsystem och en del av industrikoncernen Indutrade. Vi arbetar aktivt med hållbarhet inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och är certifierade enligt ISO 9001.
Hos oss möts du av en kultur där innovation, enkelhet och samarbete är ledord. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö med goda förmåner såsom flextid, friskvårdsbidrag och -tid, privat sjukvårdsförsäkring, tjänstepension, massage, vinstdelningssystem och kollektivavtal.
Låter det intressant?
I denna rekrytering samarbetar vi med Wise Professionals. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Louise Moser Grammatikas, louise.grammatikas@wise.se
Vi arbetar med löpande urval - tjänsten kan komma att tillsättas omgående.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
