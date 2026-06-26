HR- administratör till Stockholms Universitet
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi söker nu en HR- administratör till Stockholms Universitet som vill arbeta med olika uppgifter inom personalområdet. Du kommer främst att stötta chefer och medarbetare med administration kopplat till löner, rekrytering och andra personalfrågor. En viktig del av jobbet är att se till att allt blir rätt i lönesystemet och att hjälpa till i olika delar av rekryteringsprocessen. Du blir en del av ett hjälpsamt team där det är viktigt att vara noggrann, ha ordning och tycka om att ge service.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna gäller i första hand:
• Granskning och uppföljning av ärenden i vårt lönesystem samt granskning av lönerna inför lönekörning,
• Administration av annonseringar, rekryteringar och entledigande i samverkan med ansvarig chef,
• Beställning av kontors- och matvaror vid behov till avdelningen,
• Beställning av licenser och annat kopplat till IT v.b.,
• Stöd till avdelningens chefer samt personal i enklare HR-relaterade frågor (stöd för personaladministratören finns att få hos personalavdelningen vid behov).
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2025-08-11 och beräknas pågå i ca 3 månader med möjlighet till eventuell förlängning.
Krav för tjänsten:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som HR-administratör
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• kännedom om lagar och förordningar på området
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-07-01.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9981154