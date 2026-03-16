HR Specialist till uppdrag i Göteborg
2026-03-16
Vill du arbeta i en bred HR-roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt stöd till chefer? Vi söker nu en erfaren HR-specialist som vill vara med och bidra till ett professionellt och verksamhetsnära HR-arbete i en större organisation. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team, hantera varierande HR-frågor och bidra till utvecklingen av både chefer och organisation.
Om uppdraget
Du blir en del av ett kompetent HR-team hos vår kommunala kund i Göteborg. Teamet består av cirka 15 personer, där rollerna inkluderar HR-chef, teamsamordnare, HR-specialister och HR-administratörer. Tillsammans arbetar teamet nära verksamheten och ger stöd i både strategiska och operativa HR-frågor.
Uppdraget startar omgående och pågår till och med 15 september 2026, med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid.
Arbetet sker initialt på plats, men från och med 1 juni kommer arbetet till största del att ske på distans då kontoret flyttar till nya lokaler.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du konsultativt och verksamhetsnära och ger kvalificerat HR-stöd till chefer inom flera områden. Du kommer bland annat att:
Ge strategiskt och operativt HR-stöd till chefer
Arbeta med arbetsmiljö och rehabiliteringsärenden
Ge stöd i arbetsrättsliga frågor
Delta i samverkan med fackliga organisationer
Stötta i lönefrågor och personalärenden
Medverka i HR-projekt och utvecklingsinitiativ
Rollen är varierad och passar dig som trivs i en rådgivande roll där du får bidra med både kompetens och struktur.
Högskoleexamen med inriktning mot HR-frågor eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera)
God kännedom om lagar, förordningar och avtal på området
För att lyckas i rollen är du en person som:
Arbetar självständigt och lösningsorienterat
Har bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete
Har god vana av att hantera arbetsrättsliga frågor
Har erfarenhet av samverkan och dialog med fackliga organisationer
Är förtroendeingivande och kommunikativ i mötet med chefer
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 23 mars.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
