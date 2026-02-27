HR specialist Bollerups Lantbruksinstitut
HR specialist till Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerups Lantbruksinstitut söker en HR specialist som vill arbeta brett, självständigt och verksamhetsnära i en organisation med tydligt uppdrag och lång tradition. Här får du en central roll med ansvar för såväl lönehantering som kvalificerat HR stöd till chefer och verksamhet.
Om Bollerup
Bollerups Lantbruksinstitut är en stiftelse med över 150 års historia. Verksamheten omfattar naturbruksgymnasium med internat, lantbruk med växtodling och djurhållning samt fastighetsförvaltning av omkring 90 fastigheter på samma egendom. Organisationen består av cirka 80 medarbetare inom flera olika yrkesområden. Det är en stabil verksamhet med låg personalomsättning och tydlig förankring i både tradition och utveckling.
Om rollen
Rollen som HR specialist är bred och ansvarsfull. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat och har en viktig funktion i att säkerställa att personalarbetet håller hög kvalitet, är korrekt och följer gällande lagar och avtal.
Hos oss kommer du att arbeta med rekrytering, anställningsavtal, tolkning och tillämpning av kollektivavtal samt stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor. Verksamheten omfattas av flera kollektivavtal inom lärarområdet, tjänstemannaområdet och arbetarsidan, vilket ställer krav på noggrannhet och god avtalskunskap.
Du fungerar som ett kvalificerat bollplank till chefer i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensutveckling och personalärenden. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och kräver både integritet och förmåga att skapa förtroende. Mycket av din arbetstid tillbringar du ute i verksamheten.
En mindre del av tjänsten består av löneadministration för cirka 80 medarbetare. Du ansvarar för hela löneprocessen, inklusive beräkning av ferielön, arbetstid, övertid och jour. Lönerna hanteras i Kontek Lön och verksamheten använder även Kontek HRM som stöd i HR arbetet.
Det finns även utrymme att arbeta med utveckling av rutiner och processer inom HR och lön, exempelvis digitalisering, effektivisering och kvalitetssäkring. Tjänsten är på cirka 75 procent, med möjlighet att diskutera omfattningen.
Arbetsbeskrivning i korthet
• Ansvar för löneprocessen för cirka 80 medarbetare * Arbete i Kontek Lön och Kontek HRM * Tolkning och tillämpning av kollektivavtal * Stöd till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor * Medverkan i och genomförande av rekryteringsprocesser * Utveckling och kvalitetssäkring av HR rutiner och processer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som trivs i en bred HR funktion där du får ta ett helhetsansvar. Du har erfarenhet av självständigt arbete inom HR och är van vid att hantera löneprocesser från början till slut.
Du har god kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal och känner dig bekväm i dialogen med chefer kring personalfrågor. Det är viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och hög noggrannhet, särskilt i lönehanteringen där kvalitet och korrekthet är avgörande.
Som person är du professionell, jordnära och förtroendeingivande. Du har förmåga att hantera både rutinuppgifter och mer komplexa personalärenden. Du kan prioritera, fatta beslut och driva frågor framåt på ett självständigt sätt.
Erfarenhet från en mindre eller medelstor organisation är meriterande, liksom erfarenhet av flera kollektivavtal. Har du tidigare arbetat i Kontek Lön och Kontek HRM är det en fördel, men det viktigaste är din kompetens och din förmåga att sätta dig in i system och processer.
Vi ser gärna att du har * Erfarenhet av brett HR arbete * Erfarenhet av löneadministration och löneprocesser * Kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal * Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat * Hög noggrannhet och integritet * God kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med chefer
Denna rekryteringsprocess
I denna rekryteringsprocess

I denna rekrytering samarbetar Bollerups Lantbruksinstitut med HIREQ. För mer information eller frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan!
