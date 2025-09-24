HR Specialist avtal och villkor
Vi på Future People söker en HR-specialist till myndighet inom elkraft i Sundbyberg. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställt på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet som förvaltar stamnätet för elkraften i Sverige. De bedriver även forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Myndighetens arbete påverkar samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt men också globalt genom myndighetens leverantörskedjor. Här får du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag.
Vi söker nu en HR-specialist inom avtal och villkor som vill arbeta i en spännande och utvecklande roll under en tjänstledighet. Här kombinerar du strategiskt och operativt arbete inom arbetsrätt, kollektivavtal och lönebildning i en organisation i stark utveckling.
Om rollen
Som HR-specialist inom avtal och villkor är du rådgivande till både HR och verksamheten i arbetsrättsliga frågor. Du driver och utvecklar strategier och processer kopplade till avtal och villkor utifrån verksamhetens behov och gällande regelverk.
I rollen kommer du bland annat att:
Samarbeta nära förhandlingschefen, HR-partners och arbetsrättsjurist
Delta i samverkan och förhandling med fackliga parter
Vara delaktig i lönebildningsarbetet tillsammans med HR-specialist inom lönebildning
Hålla utbildningar inom arbetsrätt, avtal och villkorsfrågor
Bidra i HR:s digitaliseringsarbete, särskilt vid implementationen av ett nytt lönesystem, där du säkerställer att avtals- och villkorsregler fungerar korrekt i systemstödet
Krav:
Personal- och/eller beteendevetenskaplig eller juridisk högskoleutbildning, eller motsvarande
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal
Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom arbetsrätt
Erfarenhet av lönebildningsarbete
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i en HR-specialistroll i statlig myndighet eller affärsdrivande verk
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön- och schemasystem
Erfarenhet av att utarbeta avtal kopplade till oregelbunden arbetstidsförläggning
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: (Vikariat) Heltid till den 31/10-2026 med möjlighet till förlängning
Start: 1/12-2025
Sista ansökningsdagen: 29/9-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
